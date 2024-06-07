把台灣當「灶咖」！Dreamcatcher半年內2度來台　即將登高流開唱

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Dreamcatcher也趁勝追擊從去年底開始啟動世界巡演，已經從韓國開唱到日本、美國、澳洲、新加坡、馬尼拉、西班牙、波蘭、英國、德國、法國到巴拿馬等地，今年三月底來台開唱更造成一股「捕夢網旋風」獲得空前成功，心心念念台灣粉絲熱情的Dreamcatcher特別決定返場台灣辦安可場，更將準備有別於台北場的驚喜給歌迷！
此外，演唱會門票於6月7日在KKTIX及全家便利商店開賣，門票開賣前夕，Dreamcatcher也特別越洋捎來影片感謝粉絲支持，她們得知有許多InSomnia即將畢業，七人還分別送上暖心的畢業祝福。隊長祉攸、秀雅、始娟、韓東、裕賢、多美與佳泫化身「幸運女神」排排站，親口說出對粉絲畢業的應援話語，成員們還大秀中文用四字成語祝福粉絲，包含了「前程似錦」、「⼀帆⾵順」、「鵬程萬⾥」、「⾺到成功」、「前途無量」、「學業有成」、「⼤有作為」等，希望所有畢業生能帶著她們的祝福奔向美好前程！
首次到高雄流行音樂中心開唱，Dreamcatcher難掩興奮表示：「高雄我們來了！」屆時除了帶來有別於台北場的精采演出外，初次到高雄的七位女神更預告：「好想逛夜市跟吃小吃！」幾位成員還在閒暇之餘開始做「功課」，舉凡高雄在地美食包括鴨肉飯、紅茶牛奶，甚至連大碗公的冰都想品嚐，她們更透露有時間的話想去高雄的愛河、六合夜市逛逛走走，開心笑說：「已經迫不期待七月到高雄了！」
值得一提的是，人氣超旺的Dreamcatcher還未到台灣就讓粉絲摩拳擦掌準備迎接她們，隊長祉攸（JI U）在5月17日才剛過完生日，她曾在2021年被全球最大票選網站「King Choice」被網友票選為「K-POP百大最美臉孔第一名」，堪稱是隊中的人氣及顏值擔當，台灣粉絲為了她的生日，特別在台北、台中租下公車廣告幫她慶生應援，也為她們今年二度來台開唱提前暖身。