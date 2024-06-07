特企／TQF協會與家樂福共同展開「世界食品安全日」全通路活動

今年適逢TQF協會成立30週年，為擴大舉辦，TQF協會首度邀請家樂福共同加入世界食安日之宣導，並製作限量的TQF環保購物袋，鼓勵民眾以消費響應世界食安日。TQF協會周能傳理事長表示，為了讓消費者都能吃到安全有品質的食品，TQF協會制定了專業的食品驗證方案，讓食品供應鏈中每個環節都符合國際食品安全與品質的標準。除了前端生產的業者以外，後端消費者也是重要的一環，在購買食品時，優先選擇通過專業第三方驗證的TQF驗證產品，才能讓食品安全沒有斷層，落實「食品安全．人人有責」。周能傳理事長強調有微笑標章的TQF驗證產品從飲料、乳品、麵條、罐頭、醬油等產品在家樂福都買得到，也很感謝家樂福方便消費者採購，特別設立TQF驗證食品專區，也爭取了優惠組合讓消費者買得開心吃得安心。
台灣身為世界公民的一份子，食品安全早已成為全球關注的重要的課題，聯合國訂立每年6月7日為世界食品安全日，前食藥署食品組組長現任國立陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所潘志寬兼任教授及教師也親臨活動現場共同響應。潘教授表示，隨著科技進步，維護食品安全日益挑戰，政府須在政策與制度上持續努力，鼓勵良善業者保護民眾食的安全。在世界食安日的今天，看到TQF協會積極與通路業者共同推動食品安全，家樂福作為通路龍頭願意投入資源且不計成本地教育消費者，了解如何購買有食安把關的TQF驗證食品，相信在這樣強強聯手的組合下，有了正面示範，讓食安落實沒有斷層。
家樂福食物轉型不只是一個口號而是來真的！面對全球氣候變遷環境岌岌可危，遲疑已不是環境惡化的解決辦法， SDGs (Sustainable Development Goals）聯合國宣布2030年永續發展制定17項核心目標，並細部分析其中169項實踐目標與230項指標，指引全球為永續邁進，家樂福從2018年全面推動ACT FOR FOOD食物轉型計畫，在民以食為天幾乎生活離不開吃的現代，率先從供應源頭倡導改革，消費不只是對等的價值，更值得反思供應生產源對環境及永續的把關。
負責任的消費與生產重要關鍵在於資訊透明化，隨著永續消費意識提升，如何讓消費者越買世界越好，已經成為企業永續最重要的課題，家樂福在去前發起從i開始食物轉型十大行動，審視供應商生產透明化，以環境永續創生為把關標準，推動全台通路唯一價格與價值雙重標示合一，顧客只要認明〈從i開始〉價標牌，在享受購物的同時更讓地球得以持續循環創生。
(今)透過世界食品安全日，家樂福聯手TQF食品驗證標章，再次邀請顧客以消費行動共同響應。雙倍安全把關只因你值得最好！
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- 即日起至6月18日，家樂福邀請顧客「以消費響應食安活動」，購買DM指定TQF台灣優良食品驗證標章商品，單筆滿299元贈環保購物袋一個(單筆限購1個，全台限量6,000個贈完為止)！
- 多樣商品買一送一、二件省更多，家樂福會員紅利點數10倍送。
TQF協會為確保消費者權益及健全食品產業發展，以全球食品安全倡議(GFSI)的基準要求為標竿，訂定TQF驗證方案，其驗證標準含括GMP、HACCP、FSM及QM。目前共有111間公司、141間工廠及244個產線通過TQF驗證，包含統一、金車、宏全、黑松、味全、愛之味、台糖、光泉、泰山、味丹等食品大廠。而TQF驗證共有28個驗證類別，4000多項驗證產品，其中以飲料、乳品、麵條、罐頭、醬油等為大宗，在各大量販店、零售店等都能買到有TQF驗證的台灣優良食品。
TQF協會成立30週年 感謝有您
2024是TQF協會成立第30週年，感謝歷屆工業局相關長官的協助、歷屆理事長的用心經營與傳承，更要感謝所有為食品安全奉獻的每一位同仁，協會一路的成長與轉型是所有人共同的努力，今年是邁入蛻變轉型的重要時機，整體業務的推展也進入深化及轉型，未來TQF協會將由純粹驗證服務業務蛻變為多元化技術服務業務。