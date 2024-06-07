睽違10年再回故鄉台南　蘇姿丰大讚「台灣人知道CoWoS」

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蘇姿丰與陳俊聖共同探討科技、人工智慧（AI）與半導體生態鏈的新機遇，並分享他們的卓越領導經驗與洞見。一開始，蘇姿丰高聲喊「大家好」，說自己已經10年沒有回到台南，心情很好，且剛好遇上慶祝台南建城400年。
蘇姿丰表示，AI改變人們的生活，且AI用於各個領域，像是用於醫療，這種高速運算的技術，AI將使世界人們的生活更好，且AI才剛開始，因此她常常說現在是很興奮的時刻。她也說，超微在台灣有很多很好的工作夥伴，而這些優秀的夥伴都有著高超的技術，如台積電的CoWoS先進製程封裝技術。
蘇姿丰說，台灣是唯一一個，當說出CoWoS時，大部分的人會知道是什麼，很難能可貴，這樣的技術也是，超微有這些優秀的供應鏈真的很棒。另外，她也談到創新，她認為，創新似乎有時候需要冒個險，結果可能差強人意，但是鼓勵年輕人盡量可以跳脫舒適圈去努力看看。
到底什麼是CoWoS？CoWoS（Chip on Wafer on Substrate）是一種2.5D、3D的堆疊封裝技術，最大特色就是可以利用堆疊來整合CPU、GPU、DRAM等晶片，將各式晶片堆疊起來並封裝到一個基板上，也就是說，透過這「一套」封裝技術，可減少晶片所需要的空間，也能更進一步節省功耗並提高晶片效能運作。
台積電原本都只專注於晶圓代工，但受到摩爾定律的挑戰，因此開始發展相關封裝技術，讓晶片可以透過整合在同一製程，讓整體空間更小且效率更高，而CoWoS就是台積電於2012年推出的封裝技術，這種技術非常適合用在高階的AI伺服器上，因為高階AI伺服器需要大量且強大的運算能力和記憶體，也因此當輝達、超微與Google都在發展生成式AI時，也帶動了台積電的CoWoS訂單。
目前台積電全力衝刺CoWoS產能，目標2024年翻倍成長，2025年也將持續擴增。CoWoS產線包括竹科銅鑼園區要新蓋晶圓廠，預計2026年底完成建廠，規劃2027年第2季或第3季量產。另外還有嘉義科學園區要新設2座CoWoS先進封裝廠，首座預計2024年4到5月動工，預估2026年底完工投產。
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