張學友染RSV病毒取消演唱會！痊癒最長1個月　症狀、傳染4大重點

我是廣告 請繼續往下閱讀
馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧曾受訪表示，呼吸道融合病毒RSV（Respiratory Syncytical Virus, RSV）是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒，一般好發於秋季和冬季，和新冠病毒一樣，感染過是沒有終身免疫，但隨著感染次數漸增，症狀也會一次比一次輕微。
衛福部衛教資訊揭露，RSV是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，其中對嬰幼兒的威脅最為明顯。在台灣，每年約有1000個嬰幼兒因感染呼吸道融合病毒而住院，高達九成為2歲以下的嬰幼兒。
台灣兒科醫學會也指出， RSV主要的感染對象是5歲以下兒童，尤其是2歲以下的孩子，早產兒、患有慢性肺部疾病、先天性心臟病等孩子是高危險群。
感染RSV病毒會出現什麼症狀？
張學友自曝，感染後喉嚨很痛、無法正常發生，此外就是鼻塞、流鼻水的一般感冒症狀。黃瑽寧指出，感染RSV病毒典型症狀有咳嗽、流鼻涕、發燒等，嚴重者可能會引起急性細支氣管炎、氣喘發作及嬰兒哮喘，最嚴重約在感染後2到3天，喘鳴聲可以持續到一週，通常都是發生在第一次感染時，完全痊癒約需2週的時間。
另外，感染RSV過程中，有20%的嬰幼兒會併發中耳炎。過去統計及研究也顯示，在嬰幼兒時感染過RSV的孩子，會增加4歲之前兒童氣喘的機率。
感染RSV病毒該怎麼治療？
衛福部指出，呼吸道融合病毒的棘手之處，在於其病程進展相當快速，只需兩三天的時間，便可能從發燒的症狀發展為嚴重的呼吸窘迫，進而演變成肺炎或支氣管炎。
麻煩的是，目前感染呼吸道融合病毒並沒有治療的藥物，僅能事先使用對抗F蛋白質的單株抗體(Palivizumab)來進行預防，且必須固定每個月服用一次，不管在藥物價格或是時間療程上都是一筆不小的負擔。
黃瑽寧指出，目前RSV病毒沒有特效藥，也就是說只能靠自身的抵抗力來消滅，住氧氣帳、住院，或是吃一些醫生開的化痰藥、鼻涕藥等，都僅是支持性的療法，可緩和症狀，但無法縮短病程，無法立即的退燒止咳，一般退燒後仍需1~2週的時間，讓身體痊癒。
如何預防感染RSV病毒？有疫苗可以接種嗎？
要做好預防，高危險族群出門、尤其是出入人潮擁擠的公眾場所時最好戴上口罩、勤洗手，回到家後洗手、換衣服，不要把病毒帶回家中是最直接有效的作法。
黃瑽寧提醒，早產兒與心臟病兒童等RSV高危族群可考慮施打呼吸道融合病毒的單株抗體(Palivizumab)。
目前健保給付施打對象主要有以下3類：
1.早產兒出生時妊娠週數未滿33週
2.早產兒出生時妊娠週數≤35週且合併有慢性肺疾病
3.一歲以下患有血液動力學上顯著異常之先天性心臟病童：此項有詳細的納入條件與排除條件，請向兒童心臟專家醫師諮詢。
施打方式為肌肉注射，一歲之內每個月注射一次，直到年齡滿一歲或直到矯正手術(包括開心及心導管手術)為止，最多6劑。符合注射之早產兒可於出院前3-5天施打第一劑，之後每月施打一劑，建議及早施打並接受完整接種劑數，以有效預防RSV嚴重感染。
至於RSV自費疫苗部分，衛福部食藥署副署長陳惠芳今年初受訪時表示，目前共受理2件RSV疫苗查驗登記申請案，皆在審查中；有關RSV疫苗加入自費市場時程，則須待查驗登記案件核准，廠商領到藥品許可證後，由廠商自行評估決定。