總統府前穿國旗比基尼！北藝大校花遭轟炒作 76萬粉絲帳號慘消失
「北藝大校花」謝立琪KiKi有著三圍34D、25、35的傲人身材，相隔3年時間再度登上亞洲男性娛樂第一品牌JKF，成為2024年6月號封面女星，她穿上白色三點式泳裝展現仲夏戀人風情，南半球失守，熱情噴發直逼中暑等級。先前她因為身穿國旗比基尼在總統府前引發爭議，遭轟「政治炒作」，導致76萬粉絲的大帳被停權，對此，她也反擊了。
記者吳昕蓓／綜合報導
謝立琪在年初舉辦的TSE台灣寫真博覽會上，一舉奪得「閃耀之星」競賽第三名，她表示：「只要看到有粉絲來都會特別感激，當然也因為我很認真，但能拿到第三名真的很驚喜！」提及因穿上國旗比基尼慶祝國慶日在網路上爆紅，又因為畢業於北藝大讓謝立琪KiKi有著「國旗正妹」和「北藝大校花」兩個封號，她直言自己沒有特別偏愛哪一個稱號，但很感謝粉絲支持，這2個稱號自己都喜歡。
每年雙十節，謝立琪都會身穿國旗比基尼到各地拍攝作品，受到矚目同時卻也不免身陷爭議，她無奈地說：「之前在總統府前拍國旗比基尼，就被拿去政治炒作了，雖然我一直都不是會對政治表態的人，但當時真的被黑到不得不出來澄清，在此重申，我的國旗比基尼作品從來無關選舉，我也沒有任何政治色彩，而且我的76萬粉絲的大帳被停權也是因為國慶日的照片，這件事對我影響很大。」
擁有逆天身材的謝立琪，近來也拍攝不少JVID寫真大獲好評，她笑說：「感謝JKF打開我的尺度世界！但我後來也有認知到，作品色不色情，其實是要看當事人怎麼去呈現這東西，所以後來才想說，什麼尺度都可以，我的堅持就是『我很性感，但我不色情』」，自從把眼界打開後，她的態度也更怡然自得了，「同時我也很感謝自己沒有讓自己走偏！」
工作多年的謝立琪透露難免有會職業倦怠，她直言：「其實本來是預計帳號突破100萬追蹤就不當模特兒了，沒想到才到76萬的時候就被滅掉了，只好砍掉重練，之後又經歷第2、第3、第4個帳號消失，真的心很累，但其實每次歸零之後，都會發現原來真的有粉絲不斷在支持著我，這都會讓我感到更珍惜，不知不覺就堅持到現在了。」