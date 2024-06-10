今日來講股／端午變盤？專家：蘋果WWDC接棒　AI與蘋概續熱有機會

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廖祥安表示，COMPUTEX雖然上周結束，但蘋果WWDC開發者大會將於台灣時間6月11日凌晨一點登場，大家除了有機會看到新的硬體產品外，外媒更指出，這場開發者大會將聚焦在iOS 18系統升級與AI功能，許多人認為今年是蘋果的AI元年，因此估計AI話題還會延續下去，建議投資人可以關注蘋果概念股。
廖祥安指出，新一周大盤預估仍是高檔震盪，台積電上周創新天價894元，直逼900元，意義在於接下來傳出台積電將調漲晶圓代工價格，且大客戶輝達似乎也同意，再加上輝達1股即將拆成10股，6月10日開盤時就會按拆股調整後進行交易，因此樂觀預估AI相關題材還會延續。
雖然目前大型的領頭羊AI股有短線拉回的現象，但因為AI是長期趨勢，因此反而可以逢低買進，但廖祥安提醒，有些漲多的二、三線AI股，短時間內應該要避開，因為慢慢ＡＩ接下來要到實質運用的部分，等於要拿成績單出來，屆時真AI還是假AI就一目了然，宛如「照妖鏡」。
廖祥安指出，有些二、三線AI股票還是虧損的狀態，甚至是連續虧損，但股價大漲一波，均線乖離「都到天上去了」，這種股票短線上都不能再追，因為基本面沒有跟上，到時候股價修正機率很大。
廖祥安認為，下周可聚焦蘋果概念股，如玉晶光與精材，其中精材做封裝測試，今年資本支出超過1倍，用來買設備、買廠房或投入研發，等於就是接到大單，且營收數字也可以觀察到逐季轉佳、成交量能增溫，最重要是這波沒什麼漲到，其實相對安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。