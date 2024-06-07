法網／Gauff不滿判決氣哭！球后Swiatek直落二輕取　寫20連勝紀錄

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比賽開始Iga Swiatek就展現自己在紅土的壓制力，強力的發球，外加敏捷的接發球，使得Coco Gauff頻頻發生失誤，並2度突破對方發球局，快速的以6：2拿下第1盤。
插曲發生在第2盤的第4局，Coco Gauff取得2：1領先，不過在1次Iga Swiatek的發球中，線審喊了出界後，主審改判為界內。這讓當下聽到出界，而沒有選擇回擊的Coco Gauff感到相當不滿，上前和主審理論，無奈未能改變結果，讓她當下委屈落淚。
即便Coco Gauff當局最後完成破發，但面對Iga Swiatek犀利的回擊球，第2盤還是出現過多非受迫性失誤，以4：6輸掉決勝盤，最終遭到2：6、4：6直落二淘汰出局。
喊話法網該「進步」 Swiatek賽後給鼓勵
比賽結束後，Coco Gauff接受訪問表示：「已經進入21世紀，就像其他運動一樣，法網也應該依賴影片重播技術。」因為在美網、澳網還有溫布頓公開賽等大滿貫賽事，都有導入輔助判決的「鷹眼」系統，唯獨法網是由球印判定。
賽後，球后Iga Swiatek也提到：「我很高興看見她很好地處理了一切，因為我知道這並不容易，我想未來再這樣高水準的場合中，我們還會對決很多次。」奪下法網20連勝後，Iga Swiatek也將晉級決賽，並和義大利黑馬Jasmine Paolin交手，尋求個人的三連霸。