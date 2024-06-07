爭取研發中心在台南！蘇姿丰父支持 黃偉哲：家族會議講一下
台灣在AI領域成為領頭羊，今（7）日南市府、南科、成大共同舉辦「2024南方半導體論壇」，超微執行長蘇姿丰與宏碁執行長陳俊聖都出席，蘇姿丰父親蘇春槐也現身現場，面對外界關切超微研發中心佈局，蘇春槐說會投「台南1票」，黃偉哲指出，台南綠電、再生水、土地及人才等客觀條件都準備好了，「對台南有信心」。
記者孫唯容／綜合報導
蘇姿丰與陳俊聖共同探討科技、人工智慧（AI）與半導體生態鏈的新機遇，並分享他們的卓越領導經驗與洞見。一開始，蘇姿丰高聲喊「大家好」，說自己已經10年沒有回到台南，心情很好，且剛好遇上慶祝台南建城400年；蘇姿丰說，台灣是唯一一個，當說出CoWoS時，大部分的人會知道是什麼，很難能可貴，這樣的技術也是，超微有這些優秀的供應鏈真的很棒。
黃偉哲原本昨天要前往泰國進行城市外交，但是蘇姿丰要來，因此當然要坐鎮，媒體詢問AMD來台南投資的機率？黃偉哲指出，台南的交通、地理位置、水電供應及人才，台南跟其他城市評比，有過之而無不及；他強調，台南客觀的條件都具備，包括，綠電、再生水、土地，在沙崙綠能科技城有將近十公頃，包括台南市的4.1公頃、鐵路局交通部的5.8公頃，在南科三期除台積電投資，還有很多土地在南科。
黃偉哲以台南科學園區為例，說明南科的產值以及產業群聚效應表現亮眼，2023年營收已超越新竹科學園區，成為全台第一，吸引台積電、GOOGLE、ASML等大廠持續加碼投資台南，也讓台南成為從設計、製造到封裝，上游到下游分工完整的晶片產業重鎮。
蘇姿丰的父親蘇春槐也陪同受訪，還說希望AMD研發中心落腳在台南，他投一票；黃偉哲表示，如果他們家族會議也跟股東會同樣重要的話，都願意去努力。