陳沂第2場直播時間曝！美魔女新花樣觀眾遠端遙控 主題尺度破表
大砲型網紅陳沂日前宣布加入成人直播平台SWAG，自詡是「新一代情色教主」，先前她攜手前輔導長內內及海龍蛙兵壹柒柒首次直播，觀看流量比平常多出2倍，SWAG今（7）日預告陳沂下一場直播時間，並曝光將會有「四十路美魔女玩新花樣，開放粉絲遠端遙控」等大尺度主題。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳沂上（5）月29日首度直播，接受輔導長內內跟海龍蛙兵壹柒柒的訪問，當場驗貨壹柒柒的身材，還把手放進對方的衣服裡摸起胸肌，畫面一度出現錯誤甚至無法觀看，恢復一陣子後又出現黑屏，對此，SWAG官方也緊急發聲表示：「直播沒中斷，只是流量太大，所以伺服器負荷不了，才會出現用戶被登出的情形。」
SWAG日前公開陳沂首播成績，觀看人數達到近3萬人，超越前海龍蛙兵壹柒柒首播秀3倍，全站流量更是增長超過40%，超高流量僅次於前輔導長內內首播，也因為是免費直播，陳沂的獲鑽數只有約15萬，抖內金額約1萬元，這些額外的直播收益，都不算在6位數的合作費用之中。
SWAG今日也公布，陳沂的下一場直播在12日晚間9點30分進行，主要進行直播主玩新花樣，開放粉絲遠端遙控；陳沂示範等辛辣主題，消息一出，讓粉絲都十分期待。