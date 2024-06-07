端午傳說「午時水」開運除穢 沒艾草滴「這物」也有效
「午時水」是指在端午節當天中午取的水，端午節俗諺「午時水飲一嘴，卡贏補藥吃三冬」，指的是民間傳說，午時水具招財運，趨吉避凶功效。民俗專家廖大乙給出「使用說明書」，建議中午11時至1時取水半桶，「見天」15分鐘以上，如逢下雨滿成1桶則更好，裝瓶放桌底右下角能招財轉運。家中沒艾草、菖蒲，也可滴2滴白花油替代，噴灑淨屋除穢氣。
記者金武鳯/綜合報導
民俗專家廖大乙指出，端午節又稱正陽日，是一年之中陽氣最旺的日子，也是招財解厄的最佳時刻，台語俗諺「午時洗目睭，金到若烏鶖」、「洗午時水，不肥亦水(美)」就是在敘述取井打午時水的妙效。不過現代古井少，處處都是自來水，掌握好使用說明書，同樣有效果。
廖大乙建議，端午節當天午時11時15分至12時50分，取水半桶放在屋外「見天」至少15分鐘，便可擁有午時水。如果遇到雨天，就自然滿成一桶，能量更旺、效果更佳。可裝入寶特瓶，在瓶身貼上10圓大小的紅紙，放在財位或是辦公桌、書桌底下右側，可招財、轉運、引貴人。
廖大乙說，端午正陽也是五毒日，蚊蟲、毒物傾巢而出，傳統會在門口插艾草、菖蒲避邪，他則建議可將其浸在午時水中，先開啟門窗通風，隨枝葉揮灑淨屋除穢氣。再者也有人拿不到艾草等物，也可在午時水中滴幾滴檜木精油或是白花油代替，裝瓶噴霧，同樣能淨屋除穢。