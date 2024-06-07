端午連假首波車潮湧現！國1南下東湖段紫爆 明日出遊防這10地雷
今（7）日是端午節連續假期前1天上班日，西部國道於下午16時後南向車流逐漸增加並有下班車流影響，其中國1南下「汐止到東湖」車潮湧現，時速只剩下10公里，高公局預估要到8時後才能紓解，目前國1桃園至中壢南向、東湖至圓山雙向、圓山至內湖雙向、桃園至林口北向車多。截至18時，國道交通量為79.0百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里。
記者林莞茜／綜合報導
高公局表示，明日 為端午節連續假期首日，預估國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里) 1.3倍，其中南向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。
預判明日重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段，西部國道南向用路人建議5時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，以節省寶貴時間。
高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。高公局祝大家端午節假期行車平安。