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魔鷹單手轟出3分砲！王博玄猛打賞　台鋼雄鷹12:8擊敗中信兄弟

▲台鋼本季首次在洲際棒球場出賽，靠著王博玄連續2打席都敲安打還貢獻4分打點加上魔鷹單手撈出3分砲的帶動下，於2局上、4局上都攻出大局，最終以12:8擊敗中信兄弟。（圖／台鋼提供）
▲台鋼本季首次在洲際棒球場出賽，靠著王博玄連續2打席都敲安打還貢獻4分打點加上魔鷹單手撈出3分砲的帶動下，於2局上、4局上都攻出大局，最終以12:8擊敗中信兄弟。（圖／台鋼提供）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒台鋼雄鷹出戰中信兄弟，台鋼本季首次在洲際棒球場出賽，靠著王博玄連續2打席都敲安打還貢獻4分打點加上魔鷹單手撈出3分砲的帶動下，於2局上、4局上都攻出大局，最終以12:8擊敗中信兄弟，台鋼2局上發動首波攻勢，轉隊後首次「回娘家」的陳文杰於1出局滿壘時擊出安打，助台鋼中止最近連續21局沒得分的紀錄，王博玄跟上安打追加2分，曾子祐高飛犧牲打也有打點，台鋼這局猛攻8人次，單局灌進4分奠定勝基。王博玄單場3安打猛打賞，4打點，拿下單場MVP。

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江承諺好投　壓制中信兄弟打線

此役台鋼推出左投江承諺先發，他主投5.2局失5分，3分責失，拿下本季第3勝，台鋼2局就打下4分，後段棒次王柏融、王博玄、 黃劼希 、陳文杰都讓兄弟先發投手艾士特慘遭狙擊。

中信兄弟艾士特此戰控球表現並不理想，常常陷入球數落後遭到對手狙擊，主投5 1/3局被打出11支安打，6局上魔鷹轟出三分砲後，讓他單場失掉10分，這也是他來台後單場最多的失分，6次三振與2次四壞保送，吞下敗投。

樂天桃猿擊敗富邦悍將　梁家榮MVP

樂天桃猿對戰富邦悍將，本來處於落後，不過5局下桃猿隊靠著林泓育、馬傑森接連敲出安打，得1分追平戰局，8局下梁家榮再敲出超前安打，加上先發投手魔神樂7局好投，終場以3:1擊退富邦悍將。

此役富邦悍將在2局上率先展開攻勢，范國宸、董子恩敲出安打後，高國麟遭到觸身球形成滿壘，陳真擊出高飛犧牲打，攻下1分，5局下林泓育、馬傑森接連敲出安打，得1分追平。

8局下，樂天桃猿再發動攻勢，張閔勛敲安、林立選到保送後，梁家榮、朱育賢接連敲出安打，各帶有1分打點，終場桃猿隊以3:1擊敗悍將，單場最有價值球員（MVP）由敲出關鍵超前安打的梁家榮獲得。樂天桃猿先發洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發共用106球，主投7局，僅被敲出4支安打，出現2次四死球保送，飆出7次三振，失掉1分演出優質先發。

富邦悍將先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）則是主投7局，被敲5支安打，送出5次三振，僅失掉1分，接替登板的王尉永投0.2局失掉2分，吞下敗投。

統一獅慘遭味全龍打爆　魔術數字維持M11

味全龍今天在台南球場迎戰統一獅，龍隊打線前兩局都打一輪、前3局就海灌10分，全場20支安打是回歸中職之後最多安賽事，終場味全龍就以13比2擊敗獅隊，笑納3連勝，統一獅上半季魔術數字維持在M11。

吉力吉撈鞏冠前3局都擊出安打，劉基鴻2局上擊出本季第2號全壘打，劉俊緯也是猛打賞，味全先發9棒全員安打。

鋼龍（Drew Gagnon）主投6局被擊出7支安打掉1分，防禦率下降到3.15，5次三振與1個保送，鋼龍（3-2）今年第2場優質先發。味全今晚20支安打，是回歸中職後單場最多安打紀錄，上次龍隊單場21安打，是在1998年9月22日在台北球場，味全龍以16:11大勝中信鯨。

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