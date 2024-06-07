魔鷹單手轟出3分砲！王博玄猛打賞　台鋼雄鷹12:8擊敗中信兄弟

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此役台鋼推出左投江承諺先發，他主投5.2局失5分，3分責失，拿下本季第3勝，台鋼2局就打下4分，後段棒次王柏融、王博玄、 黃劼希 、陳文杰都讓兄弟先發投手艾士特慘遭狙擊。
中信兄弟艾士特此戰控球表現並不理想，常常陷入球數落後遭到對手狙擊，主投5 1/3局被打出11支安打，6局上魔鷹轟出三分砲後，讓他單場失掉10分，這也是他來台後單場最多的失分，6次三振與2次四壞保送，吞下敗投。
樂天桃猿擊敗富邦悍將 梁家榮MVP
樂天桃猿對戰富邦悍將，本來處於落後，不過5局下桃猿隊靠著林泓育、馬傑森接連敲出安打，得1分追平戰局，8局下梁家榮再敲出超前安打，加上先發投手魔神樂7局好投，終場以3:1擊退富邦悍將。
此役富邦悍將在2局上率先展開攻勢，范國宸、董子恩敲出安打後，高國麟遭到觸身球形成滿壘，陳真擊出高飛犧牲打，攻下1分，5局下林泓育、馬傑森接連敲出安打，得1分追平。
8局下，樂天桃猿再發動攻勢，張閔勛敲安、林立選到保送後，梁家榮、朱育賢接連敲出安打，各帶有1分打點，終場桃猿隊以3:1擊敗悍將，單場最有價值球員（MVP）由敲出關鍵超前安打的梁家榮獲得。樂天桃猿先發洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發共用106球，主投7局，僅被敲出4支安打，出現2次四死球保送，飆出7次三振，失掉1分演出優質先發。
富邦悍將先發投手羅戈（Nivaldo Rodriguez）則是主投7局，被敲5支安打，送出5次三振，僅失掉1分，接替登板的王尉永投0.2局失掉2分，吞下敗投。
統一獅慘遭味全龍打爆 魔術數字維持M11
味全龍今天在台南球場迎戰統一獅，龍隊打線前兩局都打一輪、前3局就海灌10分，全場20支安打是回歸中職之後最多安賽事，終場味全龍就以13比2擊敗獅隊，笑納3連勝，統一獅上半季魔術數字維持在M11。
吉力吉撈鞏冠前3局都擊出安打，劉基鴻2局上擊出本季第2號全壘打，劉俊緯也是猛打賞，味全先發9棒全員安打。
鋼龍（Drew Gagnon）主投6局被擊出7支安打掉1分，防禦率下降到3.15，5次三振與1個保送，鋼龍（3-2）今年第2場優質先發。味全今晚20支安打，是回歸中職後單場最多安打紀錄，上次龍隊單場21安打，是在1998年9月22日在台北球場，味全龍以16:11大勝中信鯨。