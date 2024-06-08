Juan Soto因傷掛免戰牌！無緣尬大谷翔平　洋基主帥Boone透露傷情

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Juan Soto在昨日交手雙城的比賽中，在6局時就因傷退場，隨後被診斷為左前臂發炎後，但幸虧並沒有造成結構性損傷，對球隊來說可說是不幸中的大幸，洋基也在今日的比賽決定讓Juan Soto休兵一場。
談到Juan Soto的最新傷情，主帥Aaron Boone表示，「Juan Soto在接受一系列左手臂測試後，確定是不會被擺在傷兵名單中，球隊會把他放在每日觀察名單（Day to Day）」，雖然本場Juan Soto並未先發登場，但主帥Aaron Boone仍透露，「不排除在本場比賽中，讓Juan Soto以代打身份登場。」
主帥透露Juan Soto 何時回歸打線
Juan Soto也在昨日賽後受訪時，也談到自己的傷勢，並透露，「這個傷勢已經影響我至少一個星期，但還尚未影響到我揮棒或是傳球。」但隨著傷勢逐漸加重，洋基球團也不敢掉以輕心。
雖然Juan Soto是被球團放在每日觀察名單，但對於Soto何時再度回歸先發打線，主帥Aaron Boone則表示，「雖然Soto無需接受其他外部治療，只需要服用消炎藥物即可，但至少會等到他的傷時有些好轉，才有可能讓他下場守備，不排除在接下來的比賽，讓Soto以指定打擊身份登場。」