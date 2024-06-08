PLG／吉爾貝蟬聯年度防守球員　高國豪生涯4度入選年度防守第一隊

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連3年拿下聯盟阻攻王，吉爾貝克本季出賽38場，平均每場可以貢獻2.5阻攻，並曾在本季單節送出4阻攻追平聯盟例行賽球員單節阻攻紀錄，也在本季成為聯盟首位達成生涯200阻攻的球員。除了常常在禁區送出麻辣鍋之外，場均11.7籃板在本季也排所有球員第2，大B宰制禁區的防守威力有目共睹，讓各隊球員在切入禁區攻擊時常常徒勞無功，吉爾貝克出色的防守能力也幫助他完成年度防守球員2連霸。
年度防守第一隊 高國豪4度入選
至於本季的年度防守第一隊，總共入選3名前場及2名後場球員。前場的部分，由吉爾貝克領軍，搭配新人球季就表現亮眼的高雄17直播鋼鐵人的丹尼爾（場均7.0籃板、1.2阻攻均是聯盟前場非外籍球員之冠，1.0抄截排聯盟前場非外籍球員第2），以及強勢回歸的夢想家防守大鎖忻沃克（場均4.3籃板排聯盟前場非外籍球員第2）。
在後場方面，除了高國豪4度入選，桃園璞園領航猿的盧峻翔也蟬連這個獎項，2人每場可以貢獻2.0抄截（聯盟後場非外籍球員之冠）及1.5抄截（聯盟後場非外籍球員第4），防守籃板2人每場也都可以抓下最少3.4防守籃板（盧峻翔3.6防守籃板排聯盟後場非外籍球員第2、高國豪3.4防守籃板排聯盟後場非外籍球員第4），不論貼身的窒息式防守或是鞏固團隊防守籃板，盧峻翔及高國豪都展現優異的防守能力，讓各隊後衛在持球進攻時備感壓力，也讓他們入選本季年度防守第一隊。