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PLG／吉爾貝蟬聯年度防守球員　高國豪生涯4度入選年度防守第一隊

▲連3年拿下聯盟阻攻王，吉爾貝克本季出賽38場，平均每場可以貢獻2.5阻攻，並曾在本季單節送出4阻攻追平聯盟例行賽球員單節阻攻紀錄，也在本季成為聯盟首位達成生涯200阻攻的球員。（圖／夢想家提供）
▲連3年拿下聯盟阻攻王，吉爾貝克本季出賽38場，平均每場可以貢獻2.5阻攻，並曾在本季單節送出4阻攻追平聯盟例行賽球員單節阻攻紀錄，也在本季成為聯盟首位達成生涯200阻攻的球員。（圖／夢想家提供）

記者黃建霖/綜合報導

P. LEAGUE+ 今（8）日公布2023-24 球季年度防守球員及年度防守第一隊，年度防守球員（DPOY）由福爾摩沙夢想家的吉爾貝克蟬連，他個人連3年拿下聯盟阻攻王；而年度防守第一隊則以新竹御頂攻城獅的高國豪4連霸領銜，吉爾貝克也在其中，讓人眼睛一亮的是外籍生丹尼爾入選。

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吉爾貝克蟬聯DPOY　連3年拿下聯盟阻攻王
 
連3年拿下聯盟阻攻王，吉爾貝克本季出賽38場，平均每場可以貢獻2.5阻攻，並曾在本季單節送出4阻攻追平聯盟例行賽球員單節阻攻紀錄，也在本季成為聯盟首位達成生涯200阻攻的球員。除了常常在禁區送出麻辣鍋之外，場均11.7籃板在本季也排所有球員第2，大B宰制禁區的防守威力有目共睹，讓各隊球員在切入禁區攻擊時常常徒勞無功，吉爾貝克出色的防守能力也幫助他完成年度防守球員2連霸。

年度防守第一隊　高國豪4度入選
 
至於本季的年度防守第一隊，總共入選3名前場及2名後場球員。前場的部分，由吉爾貝克領軍，搭配新人球季就表現亮眼的高雄17直播鋼鐵人的丹尼爾（場均7.0籃板、1.2阻攻均是聯盟前場非外籍球員之冠，1.0抄截排聯盟前場非外籍球員第2），以及強勢回歸的夢想家防守大鎖忻沃克（場均4.3籃板排聯盟前場非外籍球員第2）。

在後場方面，除了高國豪4度入選，桃園璞園領航猿的盧峻翔也蟬連這個獎項，2人每場可以貢獻2.0抄截（聯盟後場非外籍球員之冠）及1.5抄截（聯盟後場非外籍球員第4），防守籃板2人每場也都可以抓下最少3.4防守籃板（盧峻翔3.6防守籃板排聯盟後場非外籍球員第2、高國豪3.4防守籃板排聯盟後場非外籍球員第4），不論貼身的窒息式防守或是鞏固團隊防守籃板，盧峻翔及高國豪都展現優異的防守能力，讓各隊後衛在持球進攻時備感壓力，也讓他們入選本季年度防守第一隊。

▲新竹御頂攻城獅當家球星高國豪，昨（3）日深夜突然在IG限動發出律師函，內容是強調自己和「大嫂」劉家菱無任何不正常往來，並要求劉家菱勿對外散佈「不實謠言」。（圖／攻城獅提供）
▲本季的年度防守第一隊，總共入選3名前場及2名後場球員。新竹御頂攻城獅當家球星高國豪，4度入選。（圖／攻城獅提供）

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