黃宣篡位《歌手》主持人！救場主持妙語連發 陸粉狂讚：別讓他走
YELLOW黃宣近日參與中國音樂實境節目《歌手2024》，昨（7）日最新一集中，黃宣不但完成自己在台上的演出，同時還被Cue上去與汪蘇瀧一同上台緊急救場主持。黃宣一連串的妙語如珠，讓不少中國粉絲笑著表示希望黃宣不要被淘汰，即便被淘汰了也別讓他離開節目，繼續擔任主持人，讓不少粉絲笑說黃宣不是去比賽，是要去篡位主持人的。
記者張一笙／綜合報導
黃宣受邀登上《歌手2024》後，憑藉超Chill的表演曲風，以及天生自帶的幽默感，成為中國觀眾們的討論焦點。昨日的演出，原先節目主持人何炅因故未出席，上一期代班的主持人也因為控場不佳飽受惡評，因此節目組決定出奇招，讓參賽者黃宣及汪蘇瀧緊急救場主持，擔綱串講人來引導現場。
其中一段，黃宣更是Cue了一群在台下專門作為公證人員的會計師們，一句：「謝謝每次現場再好笑，他們都絕對不會笑的會計事務所老師們！你們的表情管理辛苦了！」讓嚴肅的公證人員集體笑出來。此段畫面一出，讓不少觀眾笑說黃宣這也算成功踢館公證老師，同時也成功踢館主持人了吧！
黃宣一上台就就主導局勢，負責引導話題，汪蘇瀧在一旁幫忙附和，完全沒有讓場子冷掉，讓中國歌迷與觀眾們再度驚嘆黃宣不僅能歌、擅演，還會主持。雖然黃宣在台上的應變能力倍受肯定，不過中國演藝圈有規定主持人必須具備「主持人證」，因此短時間要看到黃宣成功「篡位」應該是不太可能。
黃宣與汪蘇瀧在台上主持的片段，讓「黃宣救場」一詞登上微博熱搜關鍵字，不少中國網友連連稱讚黃宣：「他救了節目尷尬的主持部分」、「黃宣太棒了」、「我的天！他的肢體語言好自信大方」、「打開電視就被他笑死」、「他就是淘汰了也別讓他走！讓他主持」，可見黃宣的高人氣。