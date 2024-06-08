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一場飯局逼郭智輝改口挺「非核家園」 王鴻薇嘆：誤入叢林小白兔

▲國民黨立委王鴻薇說，郭智輝已經被民進黨封口。（圖／資料照片）
▲國民黨立委王鴻薇說，郭智輝已經被民進黨封口。（圖／資料照片）

記者林怡昕／台北報導

經濟部長郭智輝日前到立法院備詢表示，只要修法通過，核二、核三可延役，怎料在參加飯局時，遭綠委連番質問，事後趕緊改口「非核家園的態度沒有改變」。對此，國民黨立委王鴻薇今（8）日說，郭智輝已經被民進黨封口，來自企業界，卻不能為企業界說出真心話，「成為誤入叢林的小白兔」。

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郭智輝日前聲稱，只要修法通過，核二、核三可延役，背離民進黨過去「反核家園」立場，而在行政院長卓榮泰宴請立委餐敘上，民進黨立委當面問卓榮泰，「民進黨的非核家園立場有沒有改變？」更有立委問郭智輝，是否支持非核家園，也有綠委提醒郭智輝對外發言要精準，避免給在野黨見縫插針的機會。

郭智輝隔天受訪時隨即改口，稱非核家園態度沒有改變，台電虧損跟這個無關。

對此，王鴻薇指出，郭智輝原來說在一定條件下，可以考慮核電研議，但在跟民進黨立委一場餐敘之後，整個態度出現了髮夾彎，而且說法也校正回歸，說現在根本不考慮用核電，「顯然郭智輝已經被民進黨封口，而被迫要說出不是真正的自己的心理話。」

王鴻薇表示，企業界包含工總、商總、甚至美國商會，都一再提出台灣能源政策問題，說台灣有缺電，還有一再調整電價的問題，現在郭智輝來自於企業界，卻不能為企業界說出真心話，「難道郭智輝成為誤入叢林的小白兔，原來郭智輝在民進黨當官，最後還是要被迫去擁抱民進黨的反核神主牌。」

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