法人看台股：新一周關注2重點 輝達股票分拆股價波動恐大
COMPUTEX話題激勵，且國內外科技巨頭搶占新聞版面，利多激勵台股一週加權指數大漲684.16點，漲幅3.23%，終場收21858.38點，重新逼近22000點整數關卡。有法人指出，新一周輝達股票分拆可能股價波動更大，且FOMC將登場，市場預期利率不變，關注焦點是釋放的訊息能否維持9月降息的預期。整體而言，新一周市場波動因素頗多，操作上需要慎選標的，且必須有風險意識。本週指數區間看21200點至22200點。
記者許家禎／台北報導
新一周遇上端午連假，投資人擔心是否端午變盤？永豐投顧指出，6月7日輝達完成股票分割，10日就可以以新股票交易，對於股票分割的利多，市場已有反應，預計利多實現後，股價波動可能加大，原始股東可能出脫部分持股實現獲利，或許會出現一段回檔。
另外，新一周將舉行FOMC，市場預期利率不變，關注焦點是釋放的訊息能否維持9月降息的預期，同日美國也會公布CPI，市場預期月增率會由四月的0.3%降到0.1%。如果如預期，則有利股市表現。
永豐投顧表示，從上周股市表現可以看出，市場還是環繞AI與高股息，不過從股價表現可以發現，即使是符合題材範圍也不是雨露均霑。簡單的說，AI題材已經限縮到輝達週邊，高股息則主要集中在航運類股，故操作應汰弱留強。綜合以上說法，新一周市場波動因素頗多，操作上需要慎選標的，且必須有風險意識。本週指數區間看21200點至22200點。