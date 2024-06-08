行政院拋七大理由火速提覆議 洪孟楷：處處顯露民粹式說法
立法院三讀通過國會改革法案，行政院對此提出覆議案，更拋出七大理由。對此，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今（8）日說，行政院提出的七大理由，並不存在法理上窒礙難行或相衝突之處，反而處處顯露民粹式的說法，覆議案要記名投票，呼籲民進黨團不要有惡意行為癱瘓議事，否則所有責任都會算在民進黨頭上。
記者林怡昕／台北報導
洪孟楷今天說，行政院針對國會改革法案提出覆議，國人也會放大檢視覆議理由為何，行政院提出的七大理由，並不存在法理上窒礙難行或相衝突之處，反而處處顯露民粹式的說法，或民進黨政治意識形態的攻防，這樣的說法是否能說服國人，行政院應多加謹慎思考。
洪孟楷表示，未來收到覆議時，會請立法院長韓國瑜針對覆議案的處理時間，召開朝野協商，並確認是否邀請行政院長卓榮泰來做說明。這些都是法律上曾經處理過，依法規持續進行。
洪孟楷呼籲，民進黨團不要再用暴力製造衝突，杯葛議事，國人絕不希望看到執政黨當家鬧事的情況，既然行政院提出覆議，要由立法院這邊做個確認，那就應該要回歸民主程序，用投票方式進行議事，覆議案要記名投票，「呼籲民進黨團不要有惡意行為癱瘓議事，否則所有責任都會算在民進黨頭上」。