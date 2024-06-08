震撼彈！笠原祥太郎將被台鋼雄鷹註銷登錄 前樂天洋投後勁回歸
中職台鋼雄鷹日籍洋投笠原祥太郎1月16日與小野寺賢人一同來台，是台鋼雄鷹飛向一軍之後，第一個確定簽約加盟的洋將。今年在台鋼雄鷹3場登板都是先發，戰績1勝1敗，總計17局投球，防禦率3.18；4月5日擔任台鋼雄鷹歷史性主場開幕戰先發投手，面對富邦悍將以6局無失分好投，率隊拿下主場開幕戰勝利，也是個人在中華職棒首勝。如今，因球隊戰力調整，笠原祥太郎即將註銷登錄，預計下周返回日本，他在6月5日練球日與隊友道別，除了感謝隊友照顧，也義氣說道：「回去之後，會在日本好好幫大家加油！」台鋼預計由前樂天洋投「後勁」（前豪勁）出賽登錄。
記者吳政紘/綜合報導
台鋼雄鷹改由後勁上場 笠原成短命洋將
笠原祥太郎過去曾效力過日職中日龍、橫濱DeNA海灣之星，但去年戰力外測試，他選擇加盟台鋼，被認為是秘密武器，沒想到也是第一位被釋出的洋將。
笠原祥太郎今年在台鋼雄鷹3場登板都是先發，戰績1勝1敗，總計17局投球，防禦率3.18，台鋼預計由前樂天洋投「後勁」（前豪勁）出賽登錄。
後勁效力樂天期間曾贏得救援王，今年轉投台鋼也轉任先發，原本5月中就要上一軍，卻在重訓時被滑落的摃鈴打到小腿，送醫縫了5針。
後勁5月30日重返投手丘，在二軍中繼3局無失分，只被擊出1支安打，6日對樂天桃猿二軍先發5局同樣無失分、1安打，更投出6次三振。台鋼投手教練蕭任汶表示，後勁受傷後兩次登板都很穩定，預定下週上一軍先發。
台鋼雄鷹表示，雖然笠原祥太郎即將返回日本，台鋼雄鷹感謝他這段期間的付出，將在6月10日（一）端午節，安排笠原祥太郎到澄清湖主場賽事，與教練團、隊友以及球迷朋友們道別。