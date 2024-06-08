郭智輝改口不考慮核電！朱立倫：別受意識型態綁架「我們一起推」
經濟部長郭智輝日前到立法院備詢表示，只要修法通過，核二、核三可延役，怎料在參加飯局時，遭綠委連番質問，事後趕緊改口「非核家園的態度沒有改變」。對此，國民黨主席朱立倫今（8）日指出，郭智輝的真心話就是我們要推動的政策，核二及核三廠在安全無慮下延役20、30年，更喊話郭智輝「不要受意識型態綁架」。
記者林怡昕／台北報導
郭智輝日前聲稱，只要修法通過，核二、核三可延役，背離民進黨過去「反核家園」立場，而在行政院長卓榮泰宴請立委餐敘上，民進黨立委當面問卓榮泰，「民進黨的非核家園立場有沒有改變？」更有立委問郭智輝，是否支持非核家園，也有綠委提醒郭智輝對外發言要精準，避免給在野黨見縫插針的機會。
郭智輝隔天受訪時隨即改口，稱非核家園態度沒有改變，台電虧損跟這個無關。
對此，朱立倫今天直指，能源政策不應有意識形態，錯誤的能源政策會傷害經濟發展更會危害國家安全，誠如新任經濟部長郭智輝所言，不希望由行政院撥補台電虧損，電價應反映成本；若核電延役相關法條修正通過，核二廠、核三廠經過安全檢查、測試後，有機會延役20、30年。我們認為這是代表產業界的真心話。
朱立倫認為，作為一個負責任的在野黨，會結合所有真心為台灣經濟發展及國家安全考量的朋友，修改目前政府錯誤的政策，推動務實安全的能源政策，郭智輝的真心話就是我們要推動的政策，核二及核三廠在安全無慮下延役20、30年。台電的電價損失是錯誤能源政策的結果，不應由全民埋單，「不要受意識型態綁架，郭部長的能源政策，我們一起推動！」