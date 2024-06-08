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法網／德國名將Zverev晉級決賽！3：1勝Ruud　挑戰生涯首座大滿貫

▲德國名將Alexander Zverev在法網4強賽事中，以3：1擊敗挪威好手Casper Ruud，成功闖入決賽，將碰頭西班牙「小蠻牛」Carlos Alcaraz。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國名將Alexander Zverev在法網4強賽事中，以3：1擊敗挪威好手Casper Ruud，成功闖入決賽，將碰頭西班牙「小蠻牛」Carlos Alcaraz。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

世界排名第4的德國名將Alexander Zverev，在今（8）日凌晨出戰法國網球公開賽4強，面對挪威年輕好手Casper Ruud。在首盤落敗後，連續拿下3盤，以2：6、6：2、6：4、6：2逆轉擊敗Casper Ruud，達成生涯首次闖入法網決賽的成就。同時，Alexander Zverev也將在總決賽碰頭，本次奪冠呼聲最高的西班牙「小蠻牛」Carlos Alcaraz，挑戰拿下個人生涯首座大滿貫金盃。

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Zverev丟失首盤　第2盤找回手感

首盤Alexander Zverev還未找到手感，多次遭到Casper Ruud破發，以2：6丟掉第1盤。不過進入第2盤後，Alexander Zverev開始展現人高馬大的優勢，靠著多記Ace穩固自己的發球局，接發球的應對上也技高一籌，頻頻破解Casper Ruud的發球局，以6：2輕鬆拿下第二局。

進入比賽後半段，Alexander Zverev完成熱機，在第3、4盤完全掌握主動權，分別以6：4、6：2拿下，總共耗時2小時35分鐘，以總盤數3：1擊敗Casper Ruud，首次闖入法網男單總決賽

Zverev狂發Ace　過去對陣Alcaraz有利

本場比賽兩方發球數據懸殊，Alexander Zverev狂發19次Ace球，而Casper Ruud僅有4次，並且也難以突破對方發球局，最終無奈落敗。首次闖入法網決賽的Alexander Zverev將碰頭Carlos Alcaraz，過去的對戰紀錄為5勝4敗，Alexander Zverev略佔優勢。

值得一提的是，兩人曾在法網8強遭遇，當時由Alexander Zverev在4盤大戰後，以3：1取勝。倘若Alexander Zverev在決賽奪勝，也將取得個人生涯首座大滿貫獎杯。 


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