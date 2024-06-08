法網／德國名將Zverev晉級決賽！3：1勝Ruud　挑戰生涯首座大滿貫

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首盤Alexander Zverev還未找到手感，多次遭到Casper Ruud破發，以2：6丟掉第1盤。不過進入第2盤後，Alexander Zverev開始展現人高馬大的優勢，靠著多記Ace穩固自己的發球局，接發球的應對上也技高一籌，頻頻破解Casper Ruud的發球局，以6：2輕鬆拿下第二局。
進入比賽後半段，Alexander Zverev完成熱機，在第3、4盤完全掌握主動權，分別以6：4、6：2拿下，總共耗時2小時35分鐘，以總盤數3：1擊敗Casper Ruud，首次闖入法網男單總決賽。
Zverev狂發Ace 過去對陣Alcaraz有利
本場比賽兩方發球數據懸殊，Alexander Zverev狂發19次Ace球，而Casper Ruud僅有4次，並且也難以突破對方發球局，最終無奈落敗。首次闖入法網決賽的Alexander Zverev將碰頭Carlos Alcaraz，過去的對戰紀錄為5勝4敗，Alexander Zverev略佔優勢。
值得一提的是，兩人曾在法網8強遭遇，當時由Alexander Zverev在4盤大戰後，以3：1取勝。倘若Alexander Zverev在決賽奪勝，也將取得個人生涯首座大滿貫獎杯。