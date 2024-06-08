台中預售房價超車新北板橋？最新實價出爐 專家嘆：台中望塵莫及
素有「台中信義區」之稱的西屯區，受惠於七期重劃區帶動下，房仲業者統計2023年預售屋平均成交單價為67.8萬元，比「全台房價二哥」新北最貴板橋區的67.1萬元還高。新北與台中的二哥爭奪爆話題，不過最新實價登錄出爐，板橋新建案成交單價開出最高99.1萬元，只差百萬一點點，專家直言，台中望塵莫及。
記者徐銘穗/綜合報導
馨傳不動產執行長何世昌指出，大陸建設「耑芃」實登成交價從79萬元／坪～99.1萬元／坪，平均成交價約88.4萬元／坪，創下亞東醫院站周邊最高價紀錄。綜觀全板橋，「勝輝一邸」成交均價115萬元／坪最高，但成交筆數偏低；其次是「皇翔來青」，均價90萬元／坪；而中古屋「新巨蛋」，均價89萬元第三。
何世昌分析，「耑芃」比另個銷售中建案「三輝玳門」成交均價87.8萬元／坪稍高，靠著無敵的建商品牌加持，成交價硬是賣到比新埔更高。此外，他認為「三輝玳門」建築規劃設計與建材缺乏亮點，且總價帶比較不討喜也是原因之一。
台中水湳成交單價衝百萬被蓋牌 新北板橋最高成交單價飆120萬
至於，此前大家曾熱烈討論台中房價要超車新北。何世昌表示，台中水湳「豐邑PARK ONE」價格衝到90～100萬元／坪，因受到實登蓋牌影響，目前未再突破高峰，倒是板橋最高成交價已經衝到120萬元／坪了，差距再次拉開。
不僅如此，何世昌認為，永和、新店也有新案成交單價可能挑戰百萬元；倘若更多行政區擠進「百萬單價俱樂部」，將讓台中望塵莫及。他直言，「二哥之爭」毫無懸念由新北拿下。接下來，竹北有某指標案可能挑戰百萬成交價，屆時新竹、台中的「三哥之戰」將再掀話題。