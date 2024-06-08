今日必吃／黃仁勳帶員工包場！開箱欣葉台菜　小點到大菜美味秘密

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翻開厚厚的菜單，其中招牌菜色不少，首到必點就是看似簡單的菜脯蛋，據說做起來卻超複雜，不論油溫、火候、甩鍋的速度皆是經驗，而且這裡的又圓又厚，厚度達1.5公分，裡頭的菜脯有先炒過才會夠香又脆，伴著噴香厚實的蛋入口，鮮香又不會死鹹，豪邁又過癮。
而香煎豬肝是許多老台台菜餐廳會吃到的菜色，標榜用的豬肝絕對要夠新鮮，且表面筋膜都要細心去除，且切片厚薄適中，果真師傅火候與時間拿捏真的相當精準，加上外面裹的醬油、白胡椒、糖等醬汁相當香，讓豬肝吃起來香嫩帶Q且鹹甜夠味。
還有英國知名美食評論家鮑爾斯（Tom Parker Bowles）來吃過也大讚不已的古早味刈包，欣葉台菜的滷肉本就做得好，肥瘦度很平衡，加上手炒酸菜、花生粉、香菜一同夾入麵皮中，滋味爽口宜人。
至於手工宴席菜，有一道「孔雀烏魚子」外觀相當漂亮，以台灣烏金子外圈加上花枝漿和海苔包裹，切片後好似孔雀羽毛，平常來時也可點這道菜，但是就沒有果雕的孔雀，但是片片「羽毛」疊起來也相當漂亮。
另外，不能不提那看似不起眼的小菜「干貝小魚花生」，是以蔥、蒜、辣椒等先炒香後配上炸過的吻仔魚與花生，吃起來酥脆鹹香，非常下飯，據說也是欣葉台菜的鎮店寶之一。
📍店家資訊：
店名：欣葉台菜創始店
地址：台北市中山區雙城街34之1號
電話：02-2596-3255
營業時間：11:30~15:-0、17:00~21:30
公休日：無
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