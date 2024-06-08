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今日必吃／黃仁勳帶員工包場！開箱欣葉台菜　小點到大菜美味秘密

▲黃仁勳日前特地挑選欣葉台菜，與輝達的員工們共計180人一起慶功。欣葉台菜創立於1977年，有不少人氣招牌菜，其中首推厚實又爆料的菜脯蛋。（圖／記者葉盛耀攝）
▲黃仁勳日前特地挑選欣葉台菜，與輝達的員工們共計180人一起慶功。欣葉台菜創立於1977年，有不少人氣招牌菜，其中首推厚實又爆料的菜脯蛋。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次跟著黃仁勳腳步來到雙城街的欣葉台菜創始店，他在日前特地挑選此餐廳並帶著輝達的員工們前來慶功，合計180人一同享受晚餐。

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欣葉台菜菜色主打老味台灣菜與酒家菜，從簡單的家常菜到奢華的宴席菜都有，1977年創立，直到現在依舊是人氣餐廳，假日期間經常一位難求。

▲欣葉台菜1977年創立，直到現在依舊是人氣餐廳。（圖／記者葉盛耀攝）
▲欣葉台菜1977年創立，直到現在依舊是人氣餐廳。（圖／記者葉盛耀攝）
翻開厚厚的菜單，其中招牌菜色不少，首到必點就是看似簡單的菜脯蛋，據說做起來卻超複雜，不論油溫、火候、甩鍋的速度皆是經驗，而且這裡的又圓又厚，厚度達1.5公分，裡頭的菜脯有先炒過才會夠香又脆，伴著噴香厚實的蛋入口，鮮香又不會死鹹，豪邁又過癮。

▲欣葉台菜的菜脯蛋，煎得又圓又厚又漂亮，厚度達1.5公分。（圖／記者葉盛耀攝）
▲欣葉台菜的菜脯蛋，煎得又圓又厚又漂亮，厚度達1.5公分。（圖／記者葉盛耀攝）
而香煎豬肝是許多老台台菜餐廳會吃到的菜色，標榜用的豬肝絕對要夠新鮮，且表面筋膜都要細心去除，且切片厚薄適中，果真師傅火候與時間拿捏真的相當精準，加上外面裹的醬油、白胡椒、糖等醬汁相當香，讓豬肝吃起來香嫩帶Q且鹹甜夠味。

▲欣葉台菜的招牌菜之一香煎豬肝，吃起來香嫩帶Q且鹹甜夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
▲欣葉台菜的招牌菜之一香煎豬肝，吃起來香嫩帶Q且鹹甜夠味。（圖／記者葉盛耀攝）
還有英國知名美食評論家鮑爾斯（Tom Parker Bowles）來吃過也大讚不已的古早味刈包，欣葉台菜的滷肉本就做得好，肥瘦度很平衡，加上手炒酸菜、花生粉、香菜一同夾入麵皮中，滋味爽口宜人。

▲古早味刈包讓英國知名美食評論家鮑爾斯吃過後也大讚不已。（圖／記者葉盛耀攝）
▲古早味刈包讓英國知名美食評論家鮑爾斯吃過後也大讚不已。（圖／記者葉盛耀攝）
至於手工宴席菜，有一道「孔雀烏魚子」外觀相當漂亮，以台灣烏金子外圈加上花枝漿和海苔包裹，切片後好似孔雀羽毛，平常來時也可點這道菜，但是就沒有果雕的孔雀，但是片片「羽毛」疊起來也相當漂亮。

▲孔雀烏魚子外型非常漂亮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲孔雀烏魚子外型非常漂亮。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，不能不提那看似不起眼的小菜「干貝小魚花生」，是以蔥、蒜、辣椒等先炒香後配上炸過的吻仔魚與花生，吃起來酥脆鹹香，非常下飯，據說也是欣葉台菜的鎮店寶之一。

▲干貝小魚花生炒得夠香且絲毫不帶油膩，非常下飯。（圖／記者葉盛耀攝）
▲干貝小魚花生炒得夠香且絲毫不帶油膩，非常下飯。（圖／記者葉盛耀攝）
📍店家資訊：
店名：欣葉台菜創始店
地址：台北市中山區雙城街34之1號
電話：02-2596-3255
營業時間：11:30~15:-0、17:00~21:30
公休日：無

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