蘇姿丰與家族親友聚會嗑台南小吃 女王最愛美食是擔仔麵
半導體女王超微執行長蘇姿丰7日回台南故鄉演講，她與宏碁董事長陳俊聖進行AI世界對談。而之前她的父親、紐約台灣會館理事長蘇春槐透露，這次她會回故鄉跟家族會面，會帶她去吃好吃的台南小吃。而今（8）日蘇姿丰與家族親友見面，心情顯得特別開心，還說自己吃了很多台南小吃，但最愛的還是擔仔麵。
記者許家禎／綜合報導
蘇姿丰與陳俊聖聚首台南展開世紀對談，會上蘇姿丰表示，她出生於台南，3歲時移民美國，因此說自己「英文很完美，但國語很糟糕」。她先後在IBM、超微等公司工作，她說真正影響她的是「創造與創新」，她說父母親常提醒她遇到困難要全力以赴，在科技這行業很迷人就是，很多優秀的人才聚在一起解決事情，這個很有魅力。
她指出，超微在台灣有很多很棒的合作夥伴，且台灣很棒的是，當說出CoWoS，大部分的人都會知道是什麼，超微有台灣與台灣供應鏈夥伴真的很棒。台上的她展現出女王風采，台下父親蘇春槐也力挺，且蘇姿丰COMPUTEX專題演講時，父親更帶著20位家族親友北上相挺，當時蘇爸爸就透露蘇姿丰會回台南跟家族會面。
而昨日結束演講後，蘇姿丰今日就跟家族親友會面，且在家人陪同下到處吃台南美食，說起最愛的她說還是擔仔麵，也強調以後有機會還會回台南看看。至於超微研發中心地點是否有譜？她四兩撥千金說，今天是假日就不談公事！