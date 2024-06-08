蘋果WWDC拉抬AI手機登主秀　法人：AI紅利吃3年！半導體ETF撿便宜

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新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峯表示，下周端午節過後，下半年AI壓軸大戲，換AI PC及AI手機，登上主秀大位，目前台股除AI伺服器、AI晶片持續備受關注外，由AI PC 和 AI手機所竄出的邊緣AI新商機來襲，有望為電子股下半年營運前景大添柴火，預料相關半導體族群具成長動力，股價基本面續航力強。
AI PC方面，國內電子相關廠商預估，2024年的AI PC尚屬「試水溫」階段、2025年搭配2025年Window10退場，一旦AI PC提出更多的AI新應用，讓消費者有感升級，將直接帶動AI PC新換機潮的買氣大回籠，對於台灣半導體供應鏈來說，等於從2024下半年到2025年，有機會嘗到邊緣AI零組件規格升級的大行情。
另外，AI手機方面，下周WWDC蘋果開發者大會即將登場，市場預估蘋果將有機會發表AI 在相關設備上的嶄新功能，值得期待的是，未來i Phone手機加入AI元素後，勢必引燃iPhone 16等新系列手機迎來一波全新換機周期，目前已有外資券商預估，iPhone16系列預期換機比例將從15%成長至20%，也提供蘋果供應鏈及半導體相關廠商業績，迎來另一波新成長動能。
詹佳峯建議，全球AI長線趨勢不看淡，包括AI伺服器、AI晶片、AI PC、AI手機等四大題材，將帶動台灣半導體供應鏈不僅出現質的變化，有望為下半年業績吃上大補丸，為整體半導體類股的主升段行情持續升溫，半導體ETF股價將可望直接受惠而繼續衝高。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。