明早離台！黃仁勳此行在台最後一晚　晚餐臨時改「不去海鮮餐廳」

蘋果WWDC拉抬AI手機登主秀　法人：AI紅利吃3年！半導體ETF撿便宜

▲蘋果WWDC將登場，法人指出這將拉抬AI手機與NB成為主秀大位，帶動半導體產業鏈。（圖／unsplash）
▲蘋果WWDC將登場，法人指出這將拉抬AI手機與NB成為主秀大位，帶動半導體產業鏈。（圖／unsplash）

記者許家禎／台北報導

台股「資金集中化效益」明顯！台積電領軍的半導體供應鏈護國群山，因輝達等AI巨擘規劃下世代產品路線至2026年，造就AI需求火紅，不畏端午節台股變盤，有投信法人表示，投資人如果想完整掌握AI（伺服器、晶片、PC及手機）等4大零組件規格升級商機，最快方式是佈局半導體ETF，有AI趨勢神護體，中長線投資機會上看到2026年，AI趨勢紅利開張最少吃3年。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年以來半導體產業，陸續回歸正常庫存回補周期，台北國際電腦展結束後，看到全球長線AI需求持續火熱，台灣半導體供應鏈，作為全球科技產業舉足輕重的供應地及新產業革命的中心，加上台積電營運前景亮麗，美系外資券商預估，台積電最快今年9月敲定明年價格，未來兩年內，3奈米平均售價預估將上漲11%，CoWoS看漲20%，權王日前宣布實施庫藏股，搭配產品漲價利多加持，直接為下半年甚至明年半導體產業大打強心針。

新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人詹佳峯表示，下周端午節過後，下半年AI壓軸大戲，換AI PC及AI手機，登上主秀大位，目前台股除AI伺服器、AI晶片持續備受關注外，由AI PC 和 AI手機所竄出的邊緣AI新商機來襲，有望為電子股下半年營運前景大添柴火，預料相關半導體族群具成長動力，股價基本面續航力強。

AI PC方面，國內電子相關廠商預估，2024年的AI PC尚屬「試水溫」階段、2025年搭配2025年Window10退場，一旦AI PC提出更多的AI新應用，讓消費者有感升級，將直接帶動AI PC新換機潮的買氣大回籠，對於台灣半導體供應鏈來說，等於從2024下半年到2025年，有機會嘗到邊緣AI零組件規格升級的大行情。

另外，AI手機方面，下周WWDC蘋果開發者大會即將登場，市場預估蘋果將有機會發表AI 在相關設備上的嶄新功能，值得期待的是，未來i Phone手機加入AI元素後，勢必引燃iPhone 16等新系列手機迎來一波全新換機周期，目前已有外資券商預估，iPhone16系列預期換機比例將從15%成長至20%，也提供蘋果供應鏈及半導體相關廠商業績，迎來另一波新成長動能。

詹佳峯建議，全球AI長線趨勢不看淡，包括AI伺服器、AI晶片、AI PC、AI手機等四大題材，將帶動台灣半導體供應鏈不僅出現質的變化，有望為下半年業績吃上大補丸，為整體半導體類股的主升段行情持續升溫，半導體ETF股價將可望直接受惠而繼續衝高。

▲半導體ETF含息表現。（資料來源／CMoney）
▲半導體ETF含息表現。（資料來源／CMoney）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

法人看台股：新一周關注2重點　輝達股票分拆股價波動恐大

長線樂觀看台股！專家：真假AI難辨　不如投資一籃子大型股

輝達財報將出爐、Computex接棒　AI又熱！台股半導體ETF趁勢布局

撿便宜趁今天？台積電法說明登場　國內5檔半導體ETF有望受惠

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生