你還是冷處理！美媒曝K湯不滿勇士管理層　今夏最有可能轉戰魔術

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三大記者在節目中表示，「Klay Thompson在賽季結束的時候十分生氣，他對勇士管理層感到生氣，他對勇士管理層對待自己提前續約的姿態感到很生氣，管理層甚至壓根沒跟他談提前續約。」
此外三大記者更揭露，「Klay Thompson對於Draymond Green在受訪時所表示的一些想法感到不滿，Green在受訪時提到，K湯在十字韌帶撕裂導致賽季報銷時，勇士還是給了他一份大合約」。
此事件是發生在今年勇士在附加賽輸給國王後的賽後記者會上，當時Draymond Green透露，「我的觀點是勇士應該留下K湯。他們（勇士高層）對我和Stephen Curry都做得很好。他們對我們所有人都做得很好，然而在之前K湯撕裂了前交叉韌帶，勇士還是給了他1.6億美元。」這番言論也惹怒了Klay Thompson。
Klay Thompson離開勇士？ 魔術最有機會拿下
根據勇士隨隊記者Marcus Thompson透露，勇士不太可能給Klay Thompson 3000萬美元至4000萬美元的合約，應該說勇士想留下他，但價碼可能不會是Klay Thompson想要的。
此外《The Athletic》記者Shams Charania更透露，「目前市場上傳出最有可能拿下Klay Thompson的球隊，應該就是本季重返季後賽的奧蘭多魔術，魔術共有多達6000萬美元的薪資空間，魔術能在自由市場上提供一份年均薪3000萬至4000萬美元的合約。」