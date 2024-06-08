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你還是冷處理！美媒曝K湯不滿勇士管理層　今夏最有可能轉戰魔術

▲金州勇士射手Klay Thompson續留問題再次被提起，奧蘭多魔術可能用3000萬至4000萬美元搶人。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士射手Klay Thompson續留問題再次被提起，奧蘭多魔術可能用3000萬至4000萬美元搶人。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

隨著NBA金州勇士在附加賽被淘汰，今夏陣中射手Klay Thompson（湯普森）的去留也引發外界關注。今（8）日根據灣區三大記者Anthony Slater、Marcus Thompson和Kawakami共同錄製的節目中透露，「Klay Thompson對勇士管理層感到不滿，管理層壓根沒有與他開始討論提前續約的事宜。」此外，勇士不太可能開出年均薪資3000萬美元至4000萬美元的合約，據《The Athletic》記者Shams Charania透露，「奧蘭多魔術是最有望在自由市場上提供Klay Thompson，一份年均薪3000萬至4000萬美元合約的球隊。」

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Klay Thompson不滿管理層　合約處理不夠積極

三大記者在節目中表示，「Klay Thompson在賽季結束的時候十分生氣，他對勇士管理層感到生氣，他對勇士管理層對待自己提前續約的姿態感到很生氣，管理層甚至壓根沒跟他談提前續約。」

此外三大記者更揭露，「Klay Thompson對於Draymond Green在受訪時所表示的一些想法感到不滿，Green在受訪時提到，K湯在十字韌帶撕裂導致賽季報銷時，勇士還是給了他一份大合約」。

此事件是發生在今年勇士在附加賽輸給國王後的賽後記者會上，當時Draymond Green透露，「我的觀點是勇士應該留下K湯。他們（勇士高層）對我和Stephen Curry都做得很好。他們對我們所有人都做得很好，然而在之前K湯撕裂了前交叉韌帶，勇士還是給了他1.6億美元。」這番言論也惹怒了Klay Thompson。

Klay Thompson離開勇士？　魔術最有機會拿下

根據勇士隨隊記者Marcus Thompson透露，勇士不太可能給Klay Thompson 3000萬美元至4000萬美元的合約，應該說勇士想留下他，但價碼可能不會是Klay Thompson想要的。

此外《The Athletic》記者Shams Charania更透露，「目前市場上傳出最有可能拿下Klay Thompson的球隊，應該就是本季重返季後賽的奧蘭多魔術，魔術共有多達6000萬美元的薪資空間，魔術能在自由市場上提供一份年均薪3000萬至4000萬美元的合約。」

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