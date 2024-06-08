林書豪奪冠企圖心與往年一樣　成不成功都不影響「退役與否」決定

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談到與新北國王以及弟弟林書緯一起打進總冠軍賽，林書豪直言：「很期待，這個賽季我們很早就開始準備了。」一整季「兄弟攜手奪冠」都是PLG重要的話題，不過林書豪強調自己對總冠軍的慾望每年都一樣，今年並沒有特別強烈。
「我快36歲看法不一樣，看事情的視野不同，現在我會想看自己如何提高籃壇整體，我希望我離開時比我來到這裡時（環境）更好。」林書豪說比起奪冠，自己現在更希望能提升整個行業，強調台灣職籃的發展會影響所有年輕球員，現在自己會在意一些年輕時候不在意的事。
國王隊這一季組建黃金陣容，特別是在本土後場戰力上，可說是聯盟6隊之冠，賽季開始前也被外界寄予厚望。但隨著傷兵、禁賽以及一些場外事件，他們主力球員很少完整地一起打球，因此必須花更長時間進行磨合。
林書豪：奪冠成功與否不影響做退役決定
林書豪坦言這一季他曾懷疑過球隊幾次，不確定國王能否打進總冠軍戰，如今能打進到總冠軍賽，已經帶給自己很大的成就感。過去他曾在2019年隨多倫多暴龍奪冠，能否在台灣職籃談也拿下冠軍，在球員職業生涯尾聲留下一個漂亮的結尾？林書豪也對此透露了更多自己的想法。
林書豪說這一季奪不奪冠不會改變他季後是否退役的決定，「就像我說的，奪冠不奪冠，對我來說是很小的細節，我不會因為沒奪冠就想再打一年。相較之下，聯盟合併不合併，東超相關的事情，我會比較有興趣，在職業生涯這個階段，如何去幫助未來的球員，我會比較有興趣。我的球員生涯已經達到我以為不會達到的高度了。」