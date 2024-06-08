築間5月營收月增1成 加速展店！進軍日本、香港一級餐飲市場
台灣連鎖火鍋品牌築間今（2024）年5月合併營收新台幣4.8億元，受惠旗下餐飲品牌展新店，以及母親節檔期優惠活動，推升5月合併營收繳出年、月雙增好表現，較上月成長10.87%，較去年同期成長2.03%；今年以來築間持續調整餐飲品牌結構，拓寬品牌多元化，累計1-5月合併營收23.78億元，較去年表現增1.25%。
記者許家禎／台北報導
築間採取多品牌經營策略，近年積極調整餐飲品牌的市場布局，提高中價位餐飲品牌的市占率，如「築間幸福鍋物」、「築間酸菜魚」、「朴庶韓國美食公社」等鍋物及燒肉料理。看好酸菜魚近期在台灣餐飲市場成長迅速，消費者對於飲食求新求變，2023年底開出集團首店「築間酸菜魚」，以「湯比魚更鮮」特色深受消費者喜愛，「築間酸菜魚」展建速度比預期快速，合計5月以平均一周開一間的速度開立3家新門市，來客數踴躍，挹注5月合併營收較上月成長10.87%。
築間旗下10個餐飲品牌泛及鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽等類別；除了一直深受喜愛的火鍋，以及一時蔚為風潮的酸菜魚，築間洞察台灣餐飲市場趨勢，察覺台灣人對於燒肉的喜愛帶來的商機，築間旗下原有「燒肉Smile」、「本格和牛燒肉放題」、「繪馬別邸」以及「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶韓國烤肉」等日韓燒肉品牌，占整體營收約25％。
5月底再推出日式燒肉品牌「築間燒肉本命」插旗日式燒肉酒場市場。另外，隨著大巨蛋的開放，以及球賽後帶來的人流與夜經濟商機，築間推出全新品牌「紫木槿韓餐酒館」進駐台北最大購物商場「大巨蛋Garden City」。
集團積極擴大海內外餐飲市場版圖；持續於台灣北、中、南地區打造集團品牌聚落，聚集旗下諸多品牌，加大聚客效益的發揮；在海外市場的布局，「築間幸福鍋物」將於6月7日進駐香港旺角，「燒肉Smile」亦將陸續進駐。除了香港，集團也規劃下半年在日本大阪開出首家門店，並積極評估東南亞市場。築間持續擴大集團在餐飲市場版圖，期能帶動業績成長。