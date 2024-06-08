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不爽被Perkins嗆蹭流量？詹皇突退追3人　Simmons、Griffin也掰了

▲洛杉磯湖人「詹皇」LeBron James突然退追3名球員，包括前隊友 Kendrick Perkins，以及兩位昔日狀元Ben Simmons和Blake Griffin，此舉引起網友熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人「詹皇」LeBron James突然退追3名球員，包括前隊友 Kendrick Perkins，以及兩位昔日狀元Ben Simmons和Blake Griffin，此舉引起網友熱議。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

NBA美國職籃洛杉磯湖人隊球星詹皇（LeBron James）近日被發現在社群媒體上，連續取消追蹤3名球員，根據《NBA Alerts》在X的推文爆料，3人分別是前隊友 Kendrick Perkins，以及兩位昔日狀元Ben Simmons和Blake Griffin，詹皇這一舉動也引起網友熱議。

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詹皇突然退追3人　Griffin最令球迷意外

據報導，詹皇取消追蹤Perkins的原因，很可能與近期Perkins的言論有關。Perkins在節目中指責詹皇試圖在季後賽期間引起話題，並稱他的行為是「蹭流量」。

先前詹皇在播客節目上談到前隊友Kyrie Irving，對於兩人無法繼續攜手合作感到遺憾，這也觸動Perkins的神經，他表示：「詹皇又來了！總是想方設法插入別人的話題，這和你無關！你的球隊已經回家了。現在是關於獨行俠和塞爾提克的事情，而你卻在那抱怨自己不再是Irving的搭檔。」

在Perkins發表這番言論的隔天，詹皇在社交媒體上取消追蹤這位前騎士隊友。事實上，詹皇從來不怕社群媒體上的「黑粉」，他始終保持一個中立策略，不會與人打口水戰，也不會完全無視，例如他始終對「頭號詹黑」、名嘴Skip Bayless保持這樣的態度。

此外，詹皇還取消關注Ben Simmons，過往兩人關係曾經非常密切，兩人同屬於Klutch Sports經紀公司，但Simmons已在2023年3月與Klutch分道揚鑣。其實詹皇與Simmons私底下並沒有特別的聯繫，因此在多年之後，他決定斷開這段關係。

比較意外的是，詹皇取消追蹤了「幹籃哥」Blake Griffin，這一舉動讓球迷感到非常疑惑，因為沒有人知道真正的原因，只能胡亂猜測。Griffin在今年4月宣布退役，正式告別NBA賽場。



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