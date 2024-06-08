不爽被Perkins嗆蹭流量？詹皇突退追3人　Simmons、Griffin也掰了

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據報導，詹皇取消追蹤Perkins的原因，很可能與近期Perkins的言論有關。Perkins在節目中指責詹皇試圖在季後賽期間引起話題，並稱他的行為是「蹭流量」。
先前詹皇在播客節目上談到前隊友Kyrie Irving，對於兩人無法繼續攜手合作感到遺憾，這也觸動Perkins的神經，他表示：「詹皇又來了！總是想方設法插入別人的話題，這和你無關！你的球隊已經回家了。現在是關於獨行俠和塞爾提克的事情，而你卻在那抱怨自己不再是Irving的搭檔。」
在Perkins發表這番言論的隔天，詹皇在社交媒體上取消追蹤這位前騎士隊友。事實上，詹皇從來不怕社群媒體上的「黑粉」，他始終保持一個中立策略，不會與人打口水戰，也不會完全無視，例如他始終對「頭號詹黑」、名嘴Skip Bayless保持這樣的態度。
此外，詹皇還取消關注Ben Simmons，過往兩人關係曾經非常密切，兩人同屬於Klutch Sports經紀公司，但Simmons已在2023年3月與Klutch分道揚鑣。其實詹皇與Simmons私底下並沒有特別的聯繫，因此在多年之後，他決定斷開這段關係。
比較意外的是，詹皇取消追蹤了「幹籃哥」Blake Griffin，這一舉動讓球迷感到非常疑惑，因為沒有人知道真正的原因，只能胡亂猜測。Griffin在今年4月宣布退役，正式告別NBA賽場。