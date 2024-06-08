梁見後幼時爬荔枝樹苦讀！吃飯都要借米 從農家打拼到身價破億
美超微（Supermicro，SMCI）已是AI伺服器第一大廠，與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）在AI領域備受關注；美超微創辦人梁見後出身在嘉義阿里山山腳下的竹崎鄉獅埜村，三餐連溫飽都是問題，但梁見後依然不放棄苦讀，為了怕弟妹吵，甚至爬上荔枝樹躲起來看書，26歲的梁見後赴美留學，最後創辦美超微成功翻身。
記者孫唯容／綜合報導
美超微創辦人梁見後，也成為這波AI浪潮中的關鍵角色，梁見後沒有富裕背景，從小在嘉義偏鄉農村長大，爸媽務農種柳丁，還得到處打零工補貼家用，擔心弟妹吵，就爬上兩層樓高的荔枝樹念書，原本成績優異考上嘉義高中卻放棄，轉而就讀嘉義高工就讀，一路在台灣接受完整的技職教育，26歲才赴美留學。
與黃仁勳、蘇姿丰從小移民美國不同，當年梁見後在沒有資源、沒有人脈環境下，他靠著在台北工專當助教期間發明的專利，存到第一桶金，決定前往美國矽谷創業，他拿出100萬積蓄，其中50萬留給父母親安家，自己只帶50萬到美國打拼，一路打造出營收超過70億美元的AI王國。
梁見後母親近日接受媒體訪問，由於家中環境不富裕，過去家裡連吃飯的米都得向她大伯借，孩子們讀書光是上學的路程，就也得徒步走上一個小時；梁見後放學後也主動協助家務，結束後才能讀書，為了不被吵，梁見後還曾爬到將近2層樓高的荔枝樹上唸書，「實在很認真」，即便到現在成功翻身，梁母想到兒子辛勤的過往依然很心疼。