影／西班牙女將「太早慶祝」結果被超車 痛失銅牌一刻表情超驚慌
田徑賽場上屢屢出現過提早慶祝結果最終丟掉獎牌的事情，今（8）日這樣的案例又新增一筆，西班牙女將Laura Garcia-Caro在歐洲田徑錦標賽女子20公里競走項目上，一度有機會拿下銅牌，但她太早開始慶祝，結果反被烏克蘭選手Lyudmila Olyanovska「超車」，失去這一面獎牌，她當下驚慌的神情也被紀錄下來。
記者黃建霖/綜合報導
樂極生悲！西班牙女將因慶祝丟牌
今年的歐洲田徑錦標賽在羅馬舉辦，女子20公里競走是首個誕生獎牌的項目，29歲的Caro在比賽剩下400公尺時維持第3名的位置，最後5公尺眼看就要奪牌，但她太早舉起雙手慶祝，沒注意到Olyanovska已經追趕上來。
之後Caro發現到Olyanovska超車，露出驚慌、詫異的神情，試圖重新加速，但為時已晚，最終她以1小時28分48秒完賽，無緣銅牌，相當可惜。賽後這位女將受訪時，坦言自己對此結果非常失望。
Caro表示，在最後一圈時自己已經精疲力盡，未能奪牌很失望，但也已盡力了。Olyanovska則是說，自己非常想要為祖國烏克蘭奪牌，要向自己的父母和國家表達感謝。