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頭頂涼涼的！韓國瑜禿頭慘被降妖除魔　龍舟賽墊底笑比三黨不過半

▲立委楊瓊瓔邊朝著韓國瑜的禿頭降妖除魔，邊哈哈大笑。（圖／彰化縣政府提供，2024.06.08）
▲立委楊瓊瓔邊朝著韓國瑜的禿頭降妖除魔，邊哈哈大笑。（圖／彰化縣政府提供，2024.06.08）

記者顏幸如／彰化報導

立法院長韓國瑜今天率藍白立委參加鹿港慶端陽活動，他的禿頭在開幕儀式時先後被縣長王惠美、立委楊瓊瓔「灑淨」；帶隊參加划龍舟比賽，果然不孚眾望拿到倒數第一，他金句連發，先是自嘲經過4次開會，立委們「都練就一身肌肉」，比賽輸了後又說，過程符合立法院現狀「三黨不過半、划船不一樣」。

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▲王惠美突然轉頭朝韓國瑜頭上灑淨，韓一時反應不過來。（圖／彰化縣政府提供，2024.06.08）
▲王惠美突然轉頭朝韓國瑜頭上灑淨，韓一時反應不過來。（圖／彰化縣政府提供，2024.06.08）
一年一度的「鹿港慶端陽」系列活動，國際龍舟錦標賽今（8）日在福鹿溪展開，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣率領10幾名藍白立委組隊參賽。韓國瑜到場不久就引來笑聲連連，先是主持人口誤喊了3次韓國瑜「副院長」，接下來一群立委把原本嚴肅的灑淨儀式差點玩成台式潑水節。

除了彰化的謝衣鳳和曾擔任彰化縣工策會總幹事的張啟楷，立委們大多第一次參加活動，拿到淨水時很好奇，江啟臣還拿近嘴邊聞一聞。接著縣長王惠美示範如何灑淨祈福，第一下規矩的朝向群眾，第二下便調皮往韓國瑜頭上灑。頭頂涼涼的韓國瑜還沒反應過來，後方楊瓊瓔已看在眼裡，立即鎖定目標，個子小的她邊朝著韓國瑜的禿頭一陣降妖除魔，邊哈哈大笑，歡樂氣氛感染其他人，一向注重形象江啟臣也玩心大起，其他立委也不斷互灑。

▲立法委員們的龍舟一開始便龜速前進，奪標不易的黃健豪慵懶看向遠方。（圖／彰化縣政府提供，2024.06.08）
▲立法委員們的龍舟一開始便龜速前進，奪標不易的黃健豪慵懶看向遠方。（圖／彰化縣政府提供，2024.06.08）
接下來的龍舟表演賽，立法院隊與南投、彰化、台中縣市政府一起比。韓國瑜透露因王惠美親自邀約，很多立委被她熱情感動，首度組團，他笑稱立法委員經過會期內4次開會，「都練就一身肌肉」，接著話鋒一轉，預告「平常沒比不知道，大家馬上會看到，立委怎麼這麼脆弱？」

江啟臣卻誇下海口「沒贏就自己跳下去（福鹿溪）」，媒體見他信心十足，問練習多久了？他哈哈笑「還沒開始練習，等會拿到槳就會了」。這群拼裝車果然各划各的，一上場就被其他3組遠遠拋下，鼓手江啟臣站在船頭當成表演爵士鼓、擔任奪標手的黃健豪慵懶趴著望向遠方。韓國瑜則像遊湖觀光客一樣，悠閒的左顧右盼欣賞沿岸景緻；謝衣鳳從頭到尾都笑場，苦於隊友不給力的許宇甄，才幾下便划到滿頭大汗。

▲其他隊已經奪標，立委們還划不到一半，龍舟上眾人表情各異。（圖／彰化縣政府提供，2024.06.08）
▲其他隊已經奪標，立委們還划不到一半，龍舟上眾人表情各異。（圖／彰化縣政府提供，2024.06.08）
▲其他三隊將立委隊（紅圈）遠遠的拋在後面。（圖／彰化縣政府提供，2024.06.08）
▲其他三隊將立委隊（紅圈）遠遠的拋在後面。（圖／彰化縣政府提供，2024.06.08）
王惠美領軍的地主隊拿下冠軍，謝衣鳳和楊瓊瓔笑嘻嘻自稱是禮貌組、歡樂組第一名「能划回來就很棒了」；江啟臣自嘲「立法院就是圖利大家，不同步調代表不同聲音。最後由韓國瑜做出結論，表示比賽結果符合立法院現狀，就是「三黨不過半、划船不一樣」。

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