山腳斷層貫穿新北洲子洋、塭仔圳重劃區！監委喊要查　專家說話了

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元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立指出，山腳斷層經過雙北樹林、新莊、泰山、五股、北投、金山等區，這些地區人口密集，房市熱區若發生大地震，房價及居住安全都會受到影響。
雖然山腳斷層是正斷層，未來50年發生規模7級地震的機率僅6％，發生強震的可能性不高，但周昆立提醒，低機率不代表不會發生，特別是台灣位處地震帶，全台老屋數量驚人，屋齡30年以上的老屋超過483萬宅，占住宅存量超過52％，若都會區發生強震，損害將會非常嚴重。
周昆立指出，強震來臨時，房屋耐震力不足及土壤液化是最主要的風險，因此，購房時需注意兩點：一是房屋是否位於土壤液化高潛勢區，二是建築的耐震力與抗土壤液化的設計。即使房子位於土壤液化區，只要建物耐震設計完善，例如規劃可耐七級強震，或利用三層以上的地下室或基樁設計，仍可將地震或土壤液化造成的損害降到最低。
台中市土木技師公會建議，民眾選房時應檢視房屋建築年分，921地震後，政府提高了建築物設計地震力，新建房屋耐震能力普遍比921地震前要好，而國家地震工程研究中心推動一樓補強工程，民眾若有相關疑問可洽詢專業技師協助。
另外，地震後民眾可透過房屋自我檢查手冊巡查房屋，根據北市府「震災後住家房屋自我檢查手冊」，民眾震後可以查看整棟大樓，有沒有異常傾斜、沉陷現象，門窗有沒有變形、牆壁有無龜裂，柱、梁、樓板有無裂損。檢查1樓柱子是否有嚴重裂縫或是混凝土被壓碎剝落、鋼筋外露，尤其1樓為開放空間的挑高挑空大樓，或1樓原為老舊住宅被改變成超商、餐廳或大賣場的建築物，應特別檢查。
公會強調，台灣位於地震帶，民眾即使居住在非斷層區域，也難以確保不受影響，因此，購房時更需重視房屋結構的耐震設計與施工品質。