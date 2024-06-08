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端午節不只喝午時水！「粽子轉運法」旺下半年　4生肖犯太歲快學

▲民俗專家廖大乙點名4個犯太歲的生肖，建議可以利用端午節使用「粽子轉運法」，藉此改運、提升運勢。（圖／記者葉盛耀攝）
▲民俗專家廖大乙點名4個犯太歲的生肖，建議可以利用端午節使用「粽子轉運法」，藉此改運、提升運勢。（圖／記者葉盛耀攝）

記者賴禹妡／綜合報導

端午節即將在下週一（10日）登場，古時人們就視端午節為陽氣最盛的日子，特別適合開運、轉運，今年龍年又恰逢「無春年」，因此民俗專家廖大乙點名4個犯太歲的生肖，並建議可以利用端午節使用「粽子轉運法」，藉此改運、提升運勢。另外廖大乙也提醒，端午節當天千萬不可發生性行為，否則恐怕會影響到下半年的運勢。

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根據《中時新聞網》報導，廖大乙指出，今年龍年恰逢每3年一次的「無春年」、「寡婦年」，按理說農曆年內應有立春，但今年立春已在去年兔年尾發生，「無春年」象徵沒有陽光、較為陰暗。

▲粽子、肉粽、端午節。（圖／記者黃韻文攝）
▲廖大乙建議犯太歲的生肖，可以購買一串10或12顆的粽子，並解開分送給朋友，象徵逢凶化吉。（圖／記者黃韻文攝）
因此廖大乙建議，端午節陽氣最旺，可以利用粽子來改運，他點名今年犯太歲的生肖有牛、龍、羊及狗，可以購買一串10或12顆的粽子，並將粽子一一解開分送給朋友，象徵逢凶化吉，藉此提升整體運勢。

廖大乙也特別提醒，端午節最忌諱的就是「性行為」，應在當日24小時內避免，因為端午節陽氣太強、陰氣較弱，陰陽不協調恐導致磁場混亂，影響到下半年的運勢。另外，端午節建議穿著白色或金黃色的衣服迎接陽氣，同時也能帶來人緣、貴人及財運，但要特別避免穿黑色衣服，因為黑色較為陰暗，會影響到運勢發展。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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