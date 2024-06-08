常用臉書罵政府！越南2異議人士因「濫用民主自由」被捕
越南政府週六（8）發布聲明表示，越南警方已經逮捕2名在臉書（Facebook）上具有數十萬粉絲的知名用戶，罪名則是「濫用民主自由侵犯國家利益」。《路透社》報導指出，政府聲明僅提到兩人在臉書上發布了「侵犯國家利益」的文章，而就在前幾天兩人的臉書帳號也無預警消失。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》報導，這兩名被逮補的臉書用戶分別是62歲前記者張輝產（Truong Huy San）和65歲律師陳廷進（Tran Dinh Trien），兩人在臉書上擁有數十萬粉絲，經常透過這個社群媒體平台發表批評政府與執政當局的文章，政府聲明則提到兩人在臉書發表了「侵犯國家利益以及組織和個人合法權益的文章」，但具體為何卻並未多做說明，便以「濫用民主自由、侵犯國家利益」的指控將其逮捕。
越南當局的聲明指出，警方搜查了兩人的住家，並補充說正在進行進一步調查。報導則提到，在兩人被捕之前他們擁有數十萬追蹤者的帳號突然在臉書平台上消失，而更早之前越南上個月投票選舉出來的新國會也任命了新的公安部長。
在此之前，越南有多名高層政治人物都因涉及違反黨規或不當行為而落馬，包含原任國家主席武文賞及原任國會主席王廷惠，儘管越南當局並未具體說明他們的違規行為，但外界認為這和當局嚴厲打貪的「熔爐」運動有關。