把握最後機會緊追黃仁勳！粉絲苦等12小時 還有一家大小來追星
輝達執行長黃仁勳今（8）日結束2周行程，於晚間8點10分搭乘私人飛機離台，不過離台前，還是有粉絲特地來找他簽名合影，有對夫妻特別從台南北上苦等12小時，還有忠實粉絲激動說等了他2、3天都沒簽到，這次特別帶上顯卡與一雙兒女來追星，「他也是苦過來的，他的人生故事對我真的很有意義，希望以後小孩也能以他為榜樣」。
記者許家禎／台北報導
3兆男黃仁勳魅力無法擋，親民的形象讓他擁有一票忠實粉絲，而且年齡層分布超廣。原本小道消息傳出黃將於今日中午13點離台，有粉絲怕錯過，特別抽空早到，早上5點多就來等。還有對中年夫妻自己追星也替在科技業工作的兒子追星，特地從台南北上，7點多就來等，但沒想到黃仁勳私人班機預定晚上8點才飛，夫妻倆只好苦等12小時。
不過，幸好黃仁勳離台前的時間似乎決心要給粉絲，早早就派出保鑣整理粉絲隊伍，讓黃仁勳一下車就直奔粉絲區，黃細心問上每個人的姓名，小心翼翼幫大家簽顯卡、簽筆記本、簽衣服還簽手機跟桌球拍，合照也通通來者不拒，簽好簽滿。
有粉絲說自己一直都對黃仁勳很感佩，因為他來自台灣在美國長大工作，期間其實不算順遂，但他遇到挫折不服輸的人生哲學對自己影響很深，之前2、3場餐廳外的簽名會人太多簽不到，今天抱著最後機會帶上一家大小來追星，也希望小孩能以他的成長故事做為榜樣。