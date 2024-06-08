法網／球后Swiatek實現3連霸！僅用68分鐘直落二擊敗黑馬Paolini

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Swiatek先遭破發回過神 連下10局橫掃Paolini
此戰Swiatek在首盤第3局雖先遭到破發，但下一局馬上回破，接下來Swiatek徹底回過神來，加上第6、8局三度破發下，連續拿下5局，徹底壓制Paolini，第一盤以6：2輕鬆拿下。
次盤Swiatek延續超強火力，連保帶破一口氣取得5：0領先，Paolini在第6局保住自己的發球局，但戰局早已定調，第7局Swiatek沒有給對手破發的機會，順利把握住賽末點，收下本屆法網女單冠軍。
Iga Swiatek在賽後接受訪問時表示：「沒有我的團隊和家人的支持，我無法站在這裡，在這麼多星期內保持最高水準的表現並不容易。」
「我熱愛這個地方，每年都期待著回來這裡……非常感謝你們，我愛你們，」Swiatek接著說，「我在第二輪比賽中我幾乎要被淘汰，感謝你們一直在背後支持並為我加油，我真的需要相信自己能夠贏得這場比賽，這對我來說是個非常感動的比賽。」
無愧「紅土女王」稱號 Swiatek四度在法網封后
法網紅土正是Swiatek的天下，連同今年這座冠軍盃，生涯四度在法網掄元，分別是2020年、2022年、2023年和2024年，她成為自2005年至2007年比利時選手Justine Henin之後，首位在法網實現3連霸的女選手。
另外，這是Swiatek生涯第5座大滿貫冠軍，年僅23歲的他除了四度在法網奪冠之外，2022年首次贏得美國網球公開賽冠軍。
Iga Swiatek小檔案
姓名：Iga Swiatek
出生：2001年5月31日（23歲）
持拍：右手持拍（雙手反拍）
職業獎金：約2459萬美元
大滿貫數：4座，2020年、2022年和2023年法國公開賽冠軍，以及2022年美國公開賽冠軍
資料來源：維基百科