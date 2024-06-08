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法網／球后Swiatek實現3連霸！僅用68分鐘直落二擊敗黑馬Paolini

▲世界球后、波蘭好手Iga Swiatek在法網完成3連霸，也是生涯第5座大滿貫冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界球后、波蘭好手Iga Swiatek在法網完成3連霸，也是生涯第5座大滿貫冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

2024法國網球公開賽女單決賽今（8）日晚上9點登場，世界球后、波蘭好手Iga Swiatek對戰來自義大利好手Jasmine Paolini，面對尋求3連霸的Swiatek，Paolini幾乎整場被壓著打，Swiatek在盤中連下10局，僅花68分鐘的時間，最終便以6：2、6：1直落二擊敗Paolini；Swiatek在法網女單完成3連霸，也收穫職業生涯第5座大滿貫冠軍。

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此前雙方有過2次交手，Swiatek保持全勝，最近一次對戰是在2022年美網首輪，當時Swiatek以6：3、6：0直落二獲勝。值得注意的是，本季Swiatek面對世界排名前20名的球員戰績為16勝2敗，而世界排名15的Jasmine Paolini是生涯首次參與法網決賽。

Swiatek先遭破發回過神　連下10局橫掃Paolini

此戰Swiatek在首盤第3局雖先遭到破發，但下一局馬上回破，接下來Swiatek徹底回過神來，加上第6、8局三度破發下，連續拿下5局，徹底壓制Paolini，第一盤以6：2輕鬆拿下。

次盤Swiatek延續超強火力，連保帶破一口氣取得5：0領先，Paolini在第6局保住自己的發球局，但戰局早已定調，第7局Swiatek沒有給對手破發的機會，順利把握住賽末點，收下本屆法網女單冠軍。

Iga Swiatek在賽後接受訪問時表示：「沒有我的團隊和家人的支持，我無法站在這裡，在這麼多星期內保持最高水準的表現並不容易。」

「我熱愛這個地方，每年都期待著回來這裡……非常感謝你們，我愛你們，」Swiatek接著說，「我在第二輪比賽中我幾乎要被淘汰，感謝你們一直在背後支持並為我加油，我真的需要相信自己能夠贏得這場比賽，這對我來說是個非常感動的比賽。」

無愧「紅土女王」稱號　Swiatek四度在法網封后

法網紅土正是Swiatek的天下，連同今年這座冠軍盃，生涯四度在法網掄元，分別是2020年、2022年、2023年和2024年，她成為自2005年至2007年比利時選手Justine Henin之後，首位在法網實現3連霸的女選手。

另外，這是Swiatek生涯第5座大滿貫冠軍，年僅23歲的他除了四度在法網奪冠之外，2022年首次贏得美國網球公開賽冠軍。

Iga Swiatek小檔案

姓名：Iga Swiatek

出生：2001年5月31日（23歲）

持拍：右手持拍（雙手反拍）

職業獎金：約2459萬美元

大滿貫數：4座，2020年、2022年和2023年法國公開賽冠軍，以及2022年美國公開賽冠軍

資料來源：維基百科

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