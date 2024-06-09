奧運倒數2個月！巴黎市長對塞納河水質掛保證 將親自下水試游
2024巴黎奧運進入倒數2個月，本屆奧運是塞納河在禁止游泳後的100年後，首度有機會正式開放給選手於比賽期間下水，就連市民和觀光客也可以在河中仰泳，然而衛生品質是否已經整治到符合標準仍受到外界質疑，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）對此就表示將「親自下水」證明安全，時間還可能挑在本月30日。
國際中心楊智傑／綜合報導
巴黎塞納河（Seine River）曾經被認為是露天垃圾場，一個世紀前開始禁止大眾游泳，但在現任巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）的努力爭取下，今年巴黎奧運「塞納河能否下水」將是本屆重頭戲。根據《法新社》、《路透社》報導，法國政府為了整治塞納河水質，使其符合標準能夠舉行鐵人三項、馬拉松游泳等賽事，已經投入14億歐元，相當於新台幣490億元。
報導指出，巴黎市長伊達戈曾以「重現1900年巴黎奧運」為號召爭取在巴黎主辦奧運，更力拼在奧運開幕的7月26日前證明水質已經恢復至適合游泳。市場辦公室發言人週五（7）透露，伊達戈有意在本月親自到塞納河游泳，不過具體時間還是要看天氣與河流狀況，預期會在30日兌現承諾。
專家認為，天氣確實是影響塞納河水質的重要變數，去年8月塞納河就曾因為一場罕見的豪雨和排水系統閥門出包，使垃圾與廢水從河岸、下水道等沖刷至河水內，經過測試後還發現2種來自糞便的細菌，導致當時的奧運測試賽幾乎都被取消，而近幾週的大雨也讓法國游泳隊必須重新安排原本的訓練計畫。