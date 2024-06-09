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Toyz入獄也要過生日！曬乾女兒合照慶生　粉絲虧：4年都預錄了嗎

▲5月份因販賣大麻菸彈而入獄的Toyz，今（9）日在IG上曬出與乾女兒的合照，慶賀自己度過32歲生日，讓粉絲留言笑稱：「4年都預錄了嗎？」（圖／IG toyzlol）
▲5月份因販賣大麻菸彈而入獄的Toyz，今（9）日在IG上曬出與乾女兒的合照，慶賀自己度過32歲生日，讓粉絲留言笑稱：「4年都預錄了嗎？」（圖／IG toyzlol）

記者施以慧／綜合報導

知名電競直播主Toyz（劉偉健）日前因涉嫌販賣大麻菸彈，遭法院判刑4年2個月定讞，並在5月16日中午正式入監服刑，編號為3469。而今（9）日凌晨，Toyz的IG無預警發出貼文，曬出與乾女兒的照片，並慶祝自己32歲生日，不少忠實粉絲湧入留言區給出祝福，不過也有網友開玩笑表示：「預錄了4年份的生日祝福？」吸引許多人按讚。

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Toyz在IG上寫下：「32歲生日，謝謝乾女兒和朋友們提早幫我過生日，祝大家平安、健康、順心。」並曬出自己與5歲乾女兒的合照，看得出感情相當不錯，而粉絲們也紛紛跑到留言區給予祝福，「希望你在裡面一切安好」、「破防了，我想你了椅子（Toyz諧音）！」可見就算Toyz入獄服刑，人氣還是強強滾。

▲Toyz的生日貼文短短幾分鐘就吸引2萬多人按讚，也有許多粉絲關心他在獄中的狀況。（圖／IG toyzlol）
▲Toyz的生日貼文短短幾分鐘就吸引2萬多人按讚，也有許多粉絲關心他在獄中的狀況。（圖／IG toyzlol）
而Toyz這則生日貼文一出，短短10分鐘就吸引超過2萬人按讚，其中還有網友笑虧Toyz：「該不會預錄了4年份的生日祝福」、「果然是中路野獸，跑出來了」、「太神啦椅子！在裡面也要過生日」、「在監獄裡面可以發文」、「在監獄打野，回城買了1部手機」、「出大事了！監獄發手機了。」

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