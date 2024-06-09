反擊你的反擊！北韓再飄第三波「糞便氣球」 疑不滿脫北者飄傳單
近來北韓頻頻進行軍事挑釁動作，韓國也不甘示弱宣布終止《919軍事協議》，使得兩韓之間局勢緊張。北韓在本月2日宣布暫停空投氣球，但才過不到一個禮拜，韓國軍方表示，北韓於6月8日再次向韓國投放「糞便氣球」。先前脫北者組織「自由北韓運動」曾向北韓空飄10顆大型氣球，其中裝載20萬張批判金正恩的傳單以及裝有韓國流行音樂、戲劇的隨身碟。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合媒體報導，韓國聯合參謀本部8日晚間11點表示，北韓再次向韓國投放疑似裝有垃圾的氣球，當時風向是西南風，氣球正朝東邊移動，由於預計風向會發生變化，使得氣球最後會朝著南方移動。同時也呼籲大眾，如果發現氣球，不要觸摸氣球，並向當局報告。
《韓聯社》報導，相關部門9日表示，接獲報告指出，9日上午在高陽市德陽區花田洞昌陵川附近和坡州市金村洞發現了氣球。據悉，被發現的氣球殘骸上還載有裝了糞便等物質的塑膠袋。
這是北韓自5月28日以來第三度投放氣球。先前曾在5月28至29日以及本月1至2日向韓國投放「糞便氣球」，韓國稱這兩次共識別出了將近1千個「糞便氣球」。
隨後，北韓在2日宣布暫停空頭氣球，但警告若韓國再次對北韓空投傳單，將立即重啟行動。韓國政府6月2日曾表示，正考慮重啟對北韓的擴音器廣播，並於4日正式終止《919軍事協議》。
脫北者組織「自由北韓運動」在5月10日以20個氣球，向朝鮮空投反朝傳單、宣傳冊及紙幣等，隨後在本月6至7日向北韓空飄10顆大型氣球，其中裝載20萬張批判金正恩的傳單，還有存放韓國流行音樂，甚至是經典韓劇《冬季戀歌》等影音內容的隨身碟。