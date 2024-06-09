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Jimmy Butler穿「紫金22號」！與Curry乾妹相見　一句話引起熱議

▲Jimmy Butler昨天觀戰洛杉磯火花隊的比賽，與WNBA新科榜眼Cameron Brink相見歡，身穿22號球衣，結合季後的市場上的一些消息，特別引人遐想。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jimmy Butler昨天觀戰洛杉磯火花隊的比賽，與WNBA新科榜眼Cameron Brink相見歡，身穿22號球衣，結合季後的市場上的一些消息，特別引人遐想。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

Jimmy Butler昨天觀戰洛杉磯火花隊的比賽，與WNBA新科榜眼「Curry乾妹」Cameron Brink相見歡，他身穿Brink的22號球衣，因為兩人的球衣號碼都是22號，結合季後的市場上的一些消息，所以特別引人遐想。而且Butler還說出這樣一句話：「不知道為什麼，22穿搭紫色和金色感覺很好看。」引起討論。

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Butler穿紫金22號　引人遐想

熱火今年首輪出局，剛結束一個讓人失望的賽季，季後傳出熱火無意以超級頂薪合約價碼和Butler續約的可能，他本人也並未對未來動向做出回應。近期他來到洛杉磯，並且觀看火花隊的比賽。

火花隊的球衣顏色也是湖人經典的紫色和金色，而Butler在熱火隊身披22號球衣，這和Brink一樣。將這兩種元素放在一起，不禁引起人們的聯想，Butler還說了一句話更加深了這種猜想：「不知道為什麼，22穿搭紫色和金色感覺很好看。」

在湖人，22號球衣目前是不可以選用的，因為這背號屬於傳奇球星Elgin Baylor，他的球衣號碼已經被湖人隊官方給退役了。而Butler在灰狼隊和76人隊穿的23號球衣，目前也已經被LeBron James所穿。

不過這些都不影響人們對季後轉隊Drama的討論，根據報導，湖人這個休賽季在交易市場上會表現得很積極，他們有3個首輪選秀權可以作為籌碼，球隊需要補進一名攻守俱佳的側翼球員，Butler當然符合這方面的要求。

誰是Cameron Brink？

Brink是今年WNBA的選秀榜眼，也是目前火花隊的球員。但她的另一個身分更為人所熟知，由於父母和 Stephen Curry的雙親在大學時期就是非常好的死黨，因此Dell Curry成為了Brink的教父，Stephen Curry也成為了她乾哥，兩人從小就玩在一起，甚至在Curry進入到聯盟之後，仍會抽空指導小妹球技。勇士2022年奪得冠軍時，Brink也隨Curry家庭參加冠軍遊行，並與Curry合照。

Brink外型出色，常常引起討論，在NCAA為史丹佛大學效力的生涯中，Brink打了135場比賽，其中122場是先發出賽，她在2023-24賽季，場均可貢獻17.4分11.9籃板3.7阻攻。


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