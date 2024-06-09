勇士被爆可能選擇「裁掉」冠軍中鋒　用9246萬與Kevon Looney分手

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上賽季，Looney在74場比賽中場均貢獻4.5分、5.7個籃板和1.8次助攻，投籃命中率高達59.7%。不過他在球隊中的角色已經變小，中鋒位置時間被小將Trayce-Jackson Davis給瓜分，場均出場時間只有16.1分鐘，這是他自2020賽季以來的最低數字。
今年夏天，勇士隊將不得不就Looney的合約做出決定。他2024-25賽季的合約年薪為800萬美元，但保證金只有300萬美元，因此勇士隊透過裁掉他可以節省一大筆錢。
美媒爆料 勇士可能裁掉Looney
近期，Tim Kawakami在《The Athletic》最新一期的播客節目中表示，「我認為最有可能出現的情況是他（Looney）被裁掉，球隊給他300萬美元，然後他開始尋找另一支球隊。」
Looney在2015年NBA選秀大會中以首輪第30順位選中，他之後隨勇士隊5次闖進NBA總冠軍賽，並3度贏得NBA總冠軍。其職業生涯已經打了523場例行賽，場均貢獻5分5.6籃板1.6助攻，投籃命中率為 58.3%。
在8年4冠的歷程中，Looney是勇士王朝重要的組成部分，他以防守、籃板和特有的堅韌特質幫助勇士隊在艱險的季後賽中突破難關，多次證明自己是在高強度比賽中可以信任的夥伴。如果他最終會在今夏離開，他仍將會以其成就被球隊所銘記。