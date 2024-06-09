青鳥遷移！民進黨全台宣講周五登場　首站直搗傅崐萁本命區

賴清德被類比成希特勒　他反擊：這人在台灣做過很多、還主導冤案

▲高金素梅在立院質詢時，將賴清德類比成希特勒。（圖／記者陳明安攝，2024.06.07）
▲高金素梅在立院質詢時，將賴清德類比成希特勒。（圖／記者陳明安攝，2024.06.07）

記者陳佩君／台北報導

行政院長卓榮泰日前到立法院備詢，立委高金素梅質詢時表示，民進黨在沒有任何證據下，指控國會改革是「我們習近平」要求立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁做的，並以納粹德國元首希特勒影射總統賴清德。對此，資深媒體人矢板明夫表示，聽聞高金素梅所說的發言，讓他想到前總統蔣中正，在台灣做過類似事情，還曾主導冤案。

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高金素梅日前在質詢時搬出納粹歷史，稱賴清德之前出席一場活動時曾表達，要進行社會改造、國家重建，洗滌每個人的人心。然而，賴清德所號召的民主，會不會哪天也會有一把火燒到立院？

對此，矢板明夫在臉書發文寫道，這幾年他一直觀察賴清德的發言，在他的印象裡，好像並沒有哪一個具體的台灣政治人物被賴總統「貼上共產黨的標籤」、然後對其「為所欲為」「如果有具體的事例，還望這位委員告知、不勝感激」。

矢板明夫說，聽了高金素梅的話，讓他想起了另一個人，在台灣做過很多類似的事情，這個人姓蔣，名中正。他提到，1955年，蔣中正親自主導了一起冤案，將一位叫郭廷亮的軍人指控為「匪諜」，借機軟禁了郭的上司孫立人，把很多人都牽扯了進去、造成了無數的家庭悲劇，直到2001年，經過監察院調查，郭案被認定為「被陰謀設局的假案」。

「蔣中正一生做過很多這種事情。按照這位委員的邏輯，蔣中正和希特勒才是同一類人！」矢板明夫說，希特勒之所以被批評，並不是因為他反共，英國前首相邱吉爾、美國前總統杜魯門等人，都是堅定的反共人士，他們在歷史上的口碑都不錯。

矢板明夫進一步說明，希特勒之所以受到德國國內以及國際社會的批評，主要原因有三個，第一、不遵守民主程序，利用各種手段為自己和自己所領導的納粹黨擴權，而這一點，好像在台灣也可以找到相似的例子；第二、不經過法律程序、隨便抓人殺人；第三、積極對外擴張、給周圍國家帶來了許多苦難。

矢板明夫諷刺，這兩點，好像和今天的台灣不太相干，反而好像是這位委員口中的「我們習近平」正在做的事情。
 

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