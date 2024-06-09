小草為黃國昌出征范琪斐　柯P前幕僚揭白營6手法：巨嬰離不開子宮

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吳靜怡提到，這樣強勢心態，她分析6點，第一被看破手腳，就轉移焦點：指責對方為側翼，可以容易的轉移公眾對實際「國會擴權」爭議的關注，避免討論那些對自己不利或需要解決的困難；第二、民調驟降，先鞏固支持者：這種策略可以極快強化僅存支持者的團結，將不同意見者塑造成共同敵人，增強內部的凝聚力，即便跳脫不了同溫層，也無法挽回中間選民信任度。
吳靜怡接續說，第三、盡可能削弱對手的可信度：透過貼標籤和指責，削弱自己以外任何人的公信力，刻意讓自己以外的觀點被視為帶有偏見或政治動機，而非基於事實和理性的討論；第五、簡化複雜問題轉為政黨戰：將問題歸因於媒體、民進黨，可以簡化複雜的社會和理性的法治問題，使其更容易被固定支持者理解和接受，儘管這種簡化可能並不符合現實情況。
最後一點則是採取網軍側翼策略性攻擊：在政治競爭中，攻擊對手是一種常見的策略，在網路輿論中佔據上風，壓制異議聲音，從而保持自身的政治優勢，但青鳥行動年齡層較低，參與者政治屬性屬於中性，透過傳統網路輿論戰反而產生巨大反效果。
吳靜怡提到，綜合以上的幾點分析，政治人物若想跨越同溫層，應該要積極面對群眾溝通，而不是只擅長自己選擇的麥克風，更不應該總是在舒適圈的媒體面前抱怨，「這就如同巨嬰，離開不了媽媽的子宮」。
吳靜怡說，黃國昌上范琪斐的專訪，被許多看了影片的網友評為「擴權自白」，黃國昌在黃光芹節目怒批范琪斐的影片居然「故意」剪掉他兩段談話，那兩段他罵民進黨罵得很兇，蔥粉開始在論壇、臉書等發動對范琪斐的攻擊，並指出范琪斐是綠色側翼，後製剪輯應該要放出「完整專訪」，結果在昨天晚上，范琪斐的頻道就放上「一刀未剪」2小時又24分鐘的版本，但網路上的評論對黃國昌並沒有加分，攻擊民進黨的部分也沒有很激情四射。
吳靜怡提到，范琪斐的討論度，因為黃國昌的關係變很高，反而讓辛苦到花蓮騎腳踏車的柯文哲完全沒有任何聲量，「有人以為騎腳踏車是直播流量密碼，事實上，沒有假流量都難長久保持破兩千人，可憐的柯文哲」。