不忍了！日神社寧挨批「歧視」也要「封殺韓國人入內」 原因曝光
在新冠肺炎疫情趨緩後，日本迎來大量外國遊客，不過在賺取觀光財的同時，嚴重的「觀光公害」問題也隨之襲向日本。位於日本長崎縣對馬島的「和多都美神社」近來公告就指出，由於受不了韓國遊客「亂丟菸蒂、隨地排泄」等行為，宣布禁止韓國人入內，引發議論。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合媒體報導，在新冠肺炎疫情趨緩，以及日幣貶值等因素下，大量外國觀光客陸續回流造訪日本，不過也使得日本各個觀光地面臨「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊、過度旅遊）問題日趨嚴重。
位於長崎縣對馬島，一座有著逾千年歷史的「和多都美神社」過去一段時間以來，就面臨了韓國觀光客的各種脫序行為。對馬市距韓國僅約50公里，搭乘高速船約1小時30分就能抵達，讓對馬市成為許多韓國遊客造訪的觀光景點。
和多都美神社近日在社群平台上多次發文，分享大群韓國婦人在神社境內唱歌跳舞、神社境內滿是菸蒂的影片和照片。有報導指出，還有韓國男性不但不聽神社方面勸阻，更惡言回嗆，造成神職人員與其妻子受傷。
神社人員透露，過去有法國、義大利、西班牙和台灣等地的遊客造訪，但只有韓國遊客做出讓人頭痛的行為。面對韓國觀光客的脫序行為，和多都美神社已在入口處張貼用韓文書寫的「禁止韓國人進入」告示。
神社方面表示，像他們這種小型神社，在接受很多韓國遊客入內後，要針對相關行為進行管理有困難，未來不打算解除禁止韓國人進入的禁令，「服侍神明的我們，會用堅決態度來守護這個場所」。
儘管禁止韓國人入內的措施可能有「歧視」虞慮，但神社相關人士表示，「或許會被說是歧視，但也沒有辦法」，他們明白並非所有的韓國人都不好，只不過他們沒有餘力聘請保全人員，在跟行政機關商量後決定張貼告示。