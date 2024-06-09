柯建銘批遞橄欖枝給習近平 黃國昌反擊：只會人身謾罵、政治攻擊
民眾黨立院黨團總召黃國昌近日稱，願意對民進黨遞出橄欖枝，在居住正義、廢除監察院等議題上合作，不過卻被民進黨立院黨團總召柯建銘批，不要再瞎扯，「你的橄欖枝只能中國國家主席習近平而已」。對此，黃國昌今（9）日反擊，柯建銘從以前到現在只知道人身謾罵跟政治攻擊。
記者陳佩君／台北報導
黃國昌今出席網紅館長陳之漢的健美公開賽，對於柯建銘說法，黃國昌批評，柯建銘從過去到現在，只知道毫無根據的人身謾罵、政治攻擊，從事政治公共事務應要為人民、為國家好好做事，對民眾黨而言，民進黨到底有沒有要做廢考監？而過去承諾的政策，到底有沒有要推行？不要跳票一堆成芭樂票後，開始抹紅、抹黑，這不是民主社會的樣子。
黃國昌說，對於國會改革的目的跟條文、溝通跟說明都不斷在進行當中，他在審議過程中開了三天的直播闡述，而民進黨仍在立法院胡鬧散播假訊息，對於他跟民眾黨而言，這種宣講、溝通一直都在進行，就算是反對國會改革的媒體人范琪斐邀他上節目，他也沒有迴避，且直球對決講了兩個半小時。
黃國昌提到，行政院對國會改革法案所提出的覆議理由錯誤百出、充滿謊言，行政院長卓榮泰應說明覆議理由的假訊息，而民進黨說謊不夠還要繼續全武行？不好好表決？民進黨必須要說清楚、講明白。
至於未來是會跟民進黨一樣下鄉談國會改革？黃國昌回應，過去到現在都在解釋國會改革，民眾黨都是講道理、逐步與社會解釋，而非像民進黨一樣抹紅、抹黑，若是民進黨這樣搞法，只是繼續散播假訊息，對台灣民主不是好事。