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以色列救出4人質！哈馬斯怒控「血腥大屠殺」　為救人殺236巴國人

▲以色列連日空襲加薩中部紐瑟拉特難民營，8日宣布從中救出4名人質。（圖／美聯社／達志影像）
▲以色列連日空襲加薩中部紐瑟拉特難民營，8日宣布從中救出4名人質。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

以色列在8日發動突襲，從加薩中部的紐瑟拉特（Nuseirat）難民營以及周邊地區救出4名生還人質，其中包含中國和以色列混血女大學生諾雅·阿加瑪尼（Noa Argamani）。不過哈馬斯隨後指控，以色列的救援行動是「可怕的屠殺」，至少造成236人死亡，其中包含部分人質與當地平民，是以色列八個月來最血腥的一次襲擊之一。

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綜合外媒報導，以色列軍方、警方和安全部隊8日時聯合發出聲明，宣布救出2023年10月7日在以色列南部參加諾瓦音樂節（Nova Music Festival）時遭到哈瑪斯綁架的4名人質，分別為25歲的阿加瑪尼、21歲的梅爾揚（Almog Meir Jan）、27歲的庫茲洛夫（Andrey Kozlov）與40歲的齊夫（Shlomi Ziv）。這些人質在被解救後，均送往醫院檢查，所幸身體狀況並無大礙。

不過針對以色列的救援行動，哈馬斯指控以色列在紐瑟拉特進行大屠殺。《CNN》報導，加薩官員醫院官員指出，因以色列軍隊突襲行動造成236人死亡、400多人受傷。死者被分別送到紐瑟拉特當地醫院以及代爾巴拉赫（Deir al Balah）的「阿克薩烈士醫院」。

哈瑪斯媒體辦公室痛斥「這是以色列在戰爭中最血腥的一次襲擊。」

《路透社》報導，加薩當地醫護人員和居民表示，市場和清真寺周圍散落著男人、女人和兒童的屍體。一名紐瑟拉特居民、45歲護理人員齊亞德（Ziad）表示，「就像一部恐怖電影一樣，但這是一場真正的屠殺。以色列無人機和戰機整夜向房屋和試圖逃離該地區的人隨機開火」，「為了釋放四人，以色列殺害了數十名無辜平民。」

以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）指出，此次人質營救行動發生在紐瑟拉特一處住宅區，哈馬斯將人質關在兩處地點，以軍在行動過程中遭到猛烈炮火，因此透過「從空中和街道上」開火進行回應。哈加里聲稱，巴勒斯坦人傷亡不到100人，「我不知道其中有多少人是恐怖分子」。

根據以國當局統計，遭到武裝分子劫持的251名人質當中，仍有116人被關押在加薩，其中41人已被宣告死亡。

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