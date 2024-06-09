以色列救出4人質！哈馬斯怒控「血腥大屠殺」　為救人殺236巴國人

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不過針對以色列的救援行動，哈馬斯指控以色列在紐瑟拉特進行大屠殺。《CNN》報導，加薩官員醫院官員指出，因以色列軍隊突襲行動造成236人死亡、400多人受傷。死者被分別送到紐瑟拉特當地醫院以及代爾巴拉赫（Deir al Balah）的「阿克薩烈士醫院」。
哈瑪斯媒體辦公室痛斥「這是以色列在戰爭中最血腥的一次襲擊。」
《路透社》報導，加薩當地醫護人員和居民表示，市場和清真寺周圍散落著男人、女人和兒童的屍體。一名紐瑟拉特居民、45歲護理人員齊亞德（Ziad）表示，「就像一部恐怖電影一樣，但這是一場真正的屠殺。以色列無人機和戰機整夜向房屋和試圖逃離該地區的人隨機開火」，「為了釋放四人，以色列殺害了數十名無辜平民。」
以色列國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）指出，此次人質營救行動發生在紐瑟拉特一處住宅區，哈馬斯將人質關在兩處地點，以軍在行動過程中遭到猛烈炮火，因此透過「從空中和街道上」開火進行回應。哈加里聲稱，巴勒斯坦人傷亡不到100人，「我不知道其中有多少人是恐怖分子」。
根據以國當局統計，遭到武裝分子劫持的251名人質當中，仍有116人被關押在加薩，其中41人已被宣告死亡。
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