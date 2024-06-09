法網／「納達爾接班人」Alcaraz誓言奪冠！直言：想留下自己印記

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西班牙籍的Carlos Alcaraz相當年輕，現年年僅21歲，過去卻已經收穫2022年美國公開賽、2023年溫布頓錦標賽2座大滿貫冠軍。而被視為西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）接班人的Alcaraz，這次法網比賽也來勢洶洶，四強賽上他在苦戰五盤後，成功扳倒義大利新科球王Jannik Sinner，正式成為在硬地、草地和紅土3種場地，都打進大滿貫決賽的最年輕球星，如今也被許多專家看好，將奪下本屆法網男單冠軍。
「週日決賽將是非常艱難的比賽，如果我想獲勝，就必須全力奮鬥，並且要打得很好才行。」「西班牙籍的球員，過去在這項賽事上（法網）的表現都非常成功，我們已經習慣了納達爾等人。之前還有其他人創下的豐功偉業，我也想留下屬於自己的印記，將我的名字添加到獎盃中。」Carlos Alcaraz稍早受訪時說到。
攤開Alcaraz與Zverev數據 後者5勝4敗稍占上風
而攤開Carlos Alcaraz與Alexander Zverev過去對戰數據，雙方一共交手過9次，由27歲的Zverev稍佔上風，他拿下對戰5勝4敗的優勢；只不過在紅土賽事對抗上，這是Alcaraz的強項，他則以2勝1敗領先。