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法網／「納達爾接班人」Alcaraz誓言奪冠！直言：想留下自己印記

▲2024法國網球公開賽男單冠軍戰，即將在台灣時間今（9）日晚間正式開打，由西班牙第3種子阿卡拉茲 （Carlos Alcaraz） 對決德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev）。而被許多專家看好能奪冠的Alcaraz，也在受訪時表示，想要透過這座冠軍留下屬於自己的印記。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024法國網球公開賽男單冠軍戰，即將在台灣時間今（9）日晚間正式開打，由西班牙第3種子阿卡拉茲 （Carlos Alcaraz） 對決德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev）。而被許多專家看好能奪冠的Alcaraz，也在受訪時表示，想要透過這座冠軍留下屬於自己的印記。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

2024法國網球公開賽男單冠軍戰，即將在台灣時間今（9）日晚間8：30分正式開打，由西班牙第3種子阿卡拉茲 （Carlos Alcaraz） 對決德國第4種子茲維列夫（Alexander Zverev）。Alcaraz稍早也接受訪問，談到這次自己是否有信心拿下冠軍，他則是表示希望能夠跟上納達爾（Rafael Nadal）等傳奇球星腳步，順利奪冠並留下屬於自己的印記。

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法網男單決賽今日開戰　Alcaraz被看好奪冠

西班牙籍的Carlos Alcaraz相當年輕，現年年僅21歲，過去卻已經收穫2022年美國公開賽、2023年溫布頓錦標賽2座大滿貫冠軍。而被視為西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）接班人的Alcaraz，這次法網比賽也來勢洶洶，四強賽上他在苦戰五盤後，成功扳倒義大利新科球王Jannik Sinner，正式成為在硬地、草地和紅土3種場地，都打進大滿貫決賽的最年輕球星，如今也被許多專家看好，將奪下本屆法網男單冠軍。

週日決賽將是非常艱難的比賽，如果我想獲勝，就必須全力奮鬥，並且要打得很好才行。」「西班牙籍的球員，過去在這項賽事上（法網）的表現都非常成功，我們已經習慣了納達爾等人。之前還有其他人創下的豐功偉業，我也想留下屬於自己的印記，將我的名字添加到獎盃中。」Carlos Alcaraz稍早受訪時說到。

攤開Alcaraz與Zverev數據　後者5勝4敗稍占上風

而攤開Carlos Alcaraz與Alexander Zverev過去對戰數據，雙方一共交手過9次，由27歲的Zverev稍佔上風，他拿下對戰5勝4敗的優勢；只不過在紅土賽事對抗上，這是Alcaraz的強項，他則以2勝1敗領先。


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