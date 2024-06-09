北韓飄330垃圾氣球！韓國諷「不到位」　將啟動「心戰廣播」反制

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聯合參謀本部相關人士表示，當中約80顆垃圾氣球降落韓國國土，其餘多數墜入海中或未飄出北韓領土。由於多數未能抵達目標地區，空飄氣球的效果「不到位」。此外，在韓軍回收的氣球當中，發現了廢紙、塑膠等垃圾，經分析，其中不含有害安全的物質。
但此次北韓空飄氣球，首都圈多地隨處可見氣球殘骸、廢紙及垃圾。截至今日上午8時，首爾市政府一共接獲29起通報，包括蘆原區、東大門區、城北區、中區、恩平區、中浪區、江南區、西大門區、永登浦區、龍山區、鐘路區均有民眾通報垃圾氣球，在京畿道及仁川等地也接獲多起通報。
針對此次北韓空飄氣球，韓國總統室9日召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會擴大會議，這也是總統室6月2日舉行會議之後，時隔7日再次開會。針對北韓又一次空飄垃圾氣球討論應對方案，總統室決定當天重設對北韓擴音設備，啟動喊話。韓國總統室方面強調，我們採取的措施可能會讓北韓政權無法承受，但將向北韓軍隊和居民傳遞充滿光明和希望的消息。
韓國國防部已發布緊急命令，要求所有部隊進入待命狀態，「我軍非常認真看待北韓空飄垃圾氣球一事，國防部與全軍保持高度警惕與行動紀律至關重要，以便立即應對北韓垃圾氣球和其他挑釁行為。」
北韓針對脫北團體散佈反北韓傳單，於于上月28至29日、本月1至2日分兩次對韓空飄約1000個垃圾氣球。之後北韓宣布暫停該行為，但同時威脅，若韓方再次散發反北韓傳單，將再次空飄規模達其百倍的垃圾。而脫北者脫北者組織「自由北韓運動」6至7日空投大型氣球，北韓因此重啟向韓空飄垃圾氣球。韓國聯合參謀本部表示，正嚴密應對朝鮮再次空飄氣球，希望國民注意安全，若發現氣球後，勿接觸，隨即向軍警彙報。