王小帥被除名北影評審邀請！遭指害死新銳導演胡波　主辦方回應了

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網路上還流傳著王小帥羞辱胡波的訊息內容：「那個長版本很糟很爛。明白了嗎？我是專業的也是監製，也是投資人，我的聲望也更不希望看到費了那麼多心血的東西如此之爛我臉。但可怕的是你如此貪念不自知。」胡波疑似是因為不堪被辱罵，最終壓力過大走上絕路。
王小帥甚至還疑似怒罵胡波，應該就醫治療，在當時引起極大的關注：「表達的東西？你以為別人是傻X，看不出來你那要表達的膚淺的東西，我還要面對其他投資人，已經無法交待了。你要是有哪位高人欣賞你那版本的人，你去找他讓他出錢把它弄了，我退出。關於你的混亂，真的建議你去醫生那看看。已經應該是病。」
而原先台北電影節的主辦方找來王小帥擔任其評審，引來各界人士憤怒，還持續在網路上砲轟，最終主辦方決定更換人選，「王小帥導演曾獲柏林影展銀熊獎肯定，今年新作又入選柏林影展，專業與國際性均符合評審資格。惟北影吸收各方意見反思後，決定取消對王小帥導演的評審邀請，之後將另覓評審團主席，以維持影展正常運作。對造成社會大眾疑慮與王小帥導演的困擾，特此致歉。」
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