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王小帥被除名北影評審邀請！遭指害死新銳導演胡波　主辦方回應了

▲原先被邀請擔任台北電影節評審的王小帥（左），近日被主辦方取消邀請，因為過往王小帥疑似曾對新銳導演胡波（右）言語霸凌，導致其自縊身亡。（圖／翻攝自微博）
▲原先被邀請擔任台北電影節評審的王小帥（左），近日被主辦方取消邀請，因為過往王小帥疑似曾對新銳導演胡波（右）言語霸凌，導致其自縊身亡。（圖／翻攝自微博）

記者施以慧／綜合報導

台北電影節5月27日才宣布這次「國際新導演競賽」評審團主席由大陸導演王小帥擔任，但短短兩週，主辦方就發出聲明要更換人員，疑似是王小帥過去曾對已故的新銳導演胡波創作上的暴力言語，引來各界批評，主辦方認為王小帥不適任此職務，後續便宣布取消對王小帥的邀請，對外表示會另覓人選。

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由新銳導演胡波所執導的電影《大象席地而坐》，在當年拿下第55屆金馬獎最佳劇情片，但該片在獲獎後，胡波卻驚傳自縊身亡，事後還傳出電影在製作期間，擔任監製的王小帥和製片妻子劉璇頻頻打壓胡波，還要求胡波將4小時的片長砍半，甚至不停對他進行言語羞辱。

▲王小帥（左）過去對胡波（右）的言語暴力，被流傳到網路上。（圖／翻攝自微博）
▲王小帥（左）過去對胡波（右）的言語暴力，被流傳到網路上。（圖／翻攝自微博）
網路上還流傳著王小帥羞辱胡波的訊息內容：「那個長版本很糟很爛。明白了嗎？我是專業的也是監製，也是投資人，我的聲望也更不希望看到費了那麼多心血的東西如此之爛我臉。但可怕的是你如此貪念不自知。」胡波疑似是因為不堪被辱罵，最終壓力過大走上絕路。

王小帥甚至還疑似怒罵胡波，應該就醫治療，在當時引起極大的關注：「表達的東西？你以為別人是傻X，看不出來你那要表達的膚淺的東西，我還要面對其他投資人，已經無法交待了。你要是有哪位高人欣賞你那版本的人，你去找他讓他出錢把它弄了，我退出。關於你的混亂，真的建議你去醫生那看看。已經應該是病。」

而原先台北電影節的主辦方找來王小帥擔任其評審，引來各界人士憤怒，還持續在網路上砲轟，最終主辦方決定更換人選，「王小帥導演曾獲柏林影展銀熊獎肯定，今年新作又入選柏林影展，專業與國際性均符合評審資格。惟北影吸收各方意見反思後，決定取消對王小帥導演的評審邀請，之後將另覓評審團主席，以維持影展正常運作。對造成社會大眾疑慮與王小帥導演的困擾，特此致歉。」

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